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Польские военные не смогли увидеть НЛО, которое хотели сбить - РИА Новости, 26.08.2024
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17:16 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/polsha-1968576571.html
Польские военные не смогли увидеть НЛО, которое хотели сбить
Польские военные не смогли увидеть НЛО, которое хотели сбить - РИА Новости, 26.08.2024
Польские военные не смогли увидеть НЛО, которое хотели сбить
Польские военные хотели сбить неопознанный летательный объект, пересекший их границу, но не увидели его, сообщил журналистам пресс-секретарь Оперативного... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:16
2024-08-26T17:16
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ВАРШАВА, 26 авг - РИА Новости. Польские военные хотели сбить неопознанный летательный объект, пересекший их границу, но не увидели его, сообщил журналистам пресс-секретарь Оперативного командования родов вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский. Ранее военные сообщили, что на территорию республики со стороны Украины, вероятно, влетел беспилотный летательный аппарат. "Наши радиолокационные средства обнаружили пересечение нашей воздушной границы со стороны Украины в районе украинского населенного пункта Червоноград. Мы все время наблюдали этот объект радиолокационными средствами. Туда были направлены дежурные пары истребителей и вертолетов для того, чтобы его идентифицировать", - сказал Горышевский. Он отметил, что военные уже хотели сбить летательный аппарат. "Оперативный командующий уже находился в готовности для авторизации уничтожения этого объекта. Однако, не хватило одного условия, то есть визуализации, визуальной идентификации этого объекта, которая должна быть выполнена по закону в мирное время. Должна быть визуальная идентификация, подтверждение того, что это не какой-либо гражданский объект, чтобы не произошло ошибки и не сбить гражданский объект. Мы ожидали визуализации, но, к сожалению, погода не позволила такую визуализацию", - сказал подполковник. При этом он не исключает, что летательный аппарат мог как упасть на территории Польши, так и вернуться на территорию Украины. "Мы потеряли радиолокационный сигнал от этого объекта и оперативный командующий принял решение о начале поисков. В настоящее время идут поиски. Мы также не исключаем, что он мог вернуться, а на этой высоте и в тех погодных условиях наши радиолокационные средства этого уже не видели", - сказал Горышевский.
https://ria.ru/20170219/1488318152.html
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в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
Польские военные не смогли увидеть НЛО, которое хотели сбить

Польские военные хотели сбить неопознанный летательный объект, но не увидели его

© AP Photo / Michal DyjukПольский военный
Польский военный - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский военный. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 авг - РИА Новости. Польские военные хотели сбить неопознанный летательный объект, пересекший их границу, но не увидели его, сообщил журналистам пресс-секретарь Оперативного командования родов вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский.
Ранее военные сообщили, что на территорию республики со стороны Украины, вероятно, влетел беспилотный летательный аппарат.
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"Наши радиолокационные средства обнаружили пересечение нашей воздушной границы со стороны Украины в районе украинского населенного пункта Червоноград. Мы все время наблюдали этот объект радиолокационными средствами. Туда были направлены дежурные пары истребителей и вертолетов для того, чтобы его идентифицировать", - сказал Горышевский.
Он отметил, что военные уже хотели сбить летательный аппарат. "Оперативный командующий уже находился в готовности для авторизации уничтожения этого объекта. Однако, не хватило одного условия, то есть визуализации, визуальной идентификации этого объекта, которая должна быть выполнена по закону в мирное время. Должна быть визуальная идентификация, подтверждение того, что это не какой-либо гражданский объект, чтобы не произошло ошибки и не сбить гражданский объект. Мы ожидали визуализации, но, к сожалению, погода не позволила такую визуализацию", - сказал подполковник.
При этом он не исключает, что летательный аппарат мог как упасть на территории Польши, так и вернуться на территорию Украины. "Мы потеряли радиолокационный сигнал от этого объекта и оперативный командующий принял решение о начале поисков. В настоящее время идут поиски. Мы также не исключаем, что он мог вернуться, а на этой высоте и в тех погодных условиях наши радиолокационные средства этого уже не видели", - сказал Горышевский.
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