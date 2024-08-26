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В Польше заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником - РИА Новости, 26.08.2024
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14:10 26.08.2024 (обновлено: 14:18 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/polsha-1968515506.html
В Польше заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником
В Польше заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником - РИА Новости, 26.08.2024
В Польше заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником
Оперативный командующий вооруженными силами Польши генерал Иачей Клиш заявил, что в воздушное пространство страны, вероятно, влетел беспилотный летательный... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:10
2024-08-26T14:18
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ВАРШАВА, 26 авг - РИА Новости. Оперативный командующий вооруженными силами Польши генерал Иачей Клиш заявил, что в воздушное пространство страны, вероятно, влетел беспилотный летательный аппарат, его цитирует агентство РАР."На территорию Польши, вероятно, влетел беспилотный летательный аппарат. Вероятно, он находится на территории гмины Тышовце", - сказал Клиш.В свою очередь оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что летательный аппарат "пересек границу Польши в районе города Червоноград" Львовской области Украины. Военные считают, что речь идет не о ракете."Вероятнее всего это не ракета. В настоящее время ведутся поиски летательного аппарата", - говорится в сообщении.В понедельник утром польские военные сообщили, что авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо из-за якобы действий РФ на Украине.
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в мире, польша, россия, украина
В мире, Польша, Россия, Украина
В Польше заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником

Генерал Клиш: на территорию Польши, вероятно, влетел БПЛА

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 26 авг - РИА Новости. Оперативный командующий вооруженными силами Польши генерал Иачей Клиш заявил, что в воздушное пространство страны, вероятно, влетел беспилотный летательный аппарат, его цитирует агентство РАР.
"На территорию Польши, вероятно, влетел беспилотный летательный аппарат. Вероятно, он находится на территории гмины Тышовце", - сказал Клиш.
В свою очередь оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что летательный аппарат "пересек границу Польши в районе города Червоноград" Львовской области Украины. Военные считают, что речь идет не о ракете.
"Вероятнее всего это не ракета. В настоящее время ведутся поиски летательного аппарата", - говорится в сообщении.
В понедельник утром польские военные сообщили, что авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо из-за якобы действий РФ на Украине.
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