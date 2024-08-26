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Командование ВС Польши сделало заявление после ударов России по Украине - РИА Новости, 26.08.2024
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13:34 26.08.2024 (обновлено: 19:02 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/polsha-1968505507.html
Командование ВС Польши сделало заявление после ударов России по Украине
Командование ВС Польши сделало заявление после ударов России по Украине - РИА Новости, 26.08.2024
Командование ВС Польши сделало заявление после ударов России по Украине
Массированные удары России по Украине в понедельник были одними из самых интенсивных, утверждает оперативное командование польских ВС в соцсети X. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:34
2024-08-26T19:02
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Массированные удары России по Украине в понедельник были одними из самых интенсивных, утверждает оперативное командование польских ВС в соцсети X."Этим утром была одна из самых интенсивных российских воздушных атак по территории Украины", — говорится в публикации.В оперативном командовании также заявили, что в этот день планируется брифинг по результатам реагирования польских ВС на российские удары.В понедельник российские военные нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине.Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, удары наносят как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры. Он рассказал подробности прилетов по Ивано-Франковску, Одессе, Киеву, Хмельницкому, Волыни, Тернополю, Полтаве, Николаевской и Львовской областям.В Польше подняли в воздух авиацию своих вооруженных сил и стран-союзников.
https://ria.ru/20240826/peskov-1968487385.html
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в мире, украина, польша, сергей лебедев, россия, политика
В мире, Украина, Польша, Сергей Лебедев, Россия, Политика
Командование ВС Польши сделало заявление после ударов России по Украине

Командование ВС Польши назвало удары РФ по Украине одними из самых интенсивных

© AP Photo / Alik KepliczПара истребителей F-16 ВВС Польши
Пара истребителей F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Пара истребителей F-16 ВВС Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Массированные удары России по Украине в понедельник были одними из самых интенсивных, утверждает оперативное командование польских ВС в соцсети X.
«
"Этим утром была одна из самых интенсивных российских воздушных атак по территории Украины", — говорится в публикации.
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Вчера, 12:34
В оперативном командовании также заявили, что в этот день планируется брифинг по результатам реагирования польских ВС на российские удары.
В понедельник российские военные нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине.
Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, удары наносят как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры. Он рассказал подробности прилетов по Ивано-Франковску, Одессе, Киеву, Хмельницкому, Волыни, Тернополю, Полтаве, Николаевской и Львовской областям.
В Польше подняли в воздух авиацию своих вооруженных сил и стран-союзников.
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