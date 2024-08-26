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Польша подняла авиацию из-за "российской активности" на Украине - РИА Новости, 26.08.2024
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09:46 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/polsha-1968440851.html
Польша подняла авиацию из-за "российской активности" на Украине
Польша подняла авиацию из-за "российской активности" на Украине - РИА Новости, 26.08.2024
Польша подняла авиацию из-за "российской активности" на Украине
Авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо из-за якобы действий РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил республики. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:46
2024-08-26T09:46
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дмитрий песков
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ВАРШАВА, 26 авг - РИА Новости. Авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо из-за якобы действий РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил республики. "Внимание, в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, связанный с началом работы польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве", - говорится в сообщении, опубликованном в Х. В Польше заявили, что это связано якобы с действиями авиации РФ на западной Украине. "Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены, а оперативное командование на постоянной основе следит за ситуацией", - отмечается в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, польша, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Польша, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Польша подняла авиацию из-за "российской активности" на Украине

Авиацию Польши подняли в небо из-за якобы действий России на Украине

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
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ВАРШАВА, 26 авг - РИА Новости. Авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо из-за якобы действий РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил республики.
"Внимание, в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, связанный с началом работы польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве", - говорится в сообщении, опубликованном в Х.
В Польше заявили, что это связано якобы с действиями авиации РФ на западной Украине.
"Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены, а оперативное командование на постоянной основе следит за ситуацией", - отмечается в сообщении.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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