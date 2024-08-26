https://ria.ru/20240826/polsha-1968440851.html

Польша подняла авиацию из-за "российской активности" на Украине

Польша подняла авиацию из-за "российской активности" на Украине - РИА Новости, 26.08.2024

Польша подняла авиацию из-за "российской активности" на Украине

Авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо из-за якобы действий РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил республики. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:46

2024-08-26T09:46

2024-08-26T09:46

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ВАРШАВА, 26 авг - РИА Новости. Авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо из-за якобы действий РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил республики. "Внимание, в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, связанный с началом работы польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве", - говорится в сообщении, опубликованном в Х. В Польше заявили, что это связано якобы с действиями авиации РФ на западной Украине. "Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены, а оперативное командование на постоянной основе следит за ситуацией", - отмечается в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240824/rb-1968237578.html

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в мире, россия, польша, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины