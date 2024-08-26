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Выпуск высокомолекулярных полимеров открыли в "Полипласт Новомосковске" - РИА Новости, 26.08.2024
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https://ria.ru/20240826/polimer-1968487597.html
Выпуск высокомолекулярных полимеров открыли в "Полипласт Новомосковске"
Выпуск высокомолекулярных полимеров открыли в "Полипласт Новомосковске" - РИА Новости, 26.08.2024
Выпуск высокомолекулярных полимеров открыли в "Полипласт Новомосковске"
24 августа на базе "Полипласт Новомосковска" открыли производственный комплекс по выпуску технологичных высокомолекулярных полимеров. Ключевой особенностью... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:39
2024-08-26T12:39
пресс-релизы
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МОСКВА, 26 авг - пресс-служба ГК "Полипласт". 24 августа на базе "Полипласт Новомосковска" открыли производственный комплекс по выпуску технологичных высокомолекулярных полимеров. Ключевой особенностью проекта является технология получения основы полимера, разработанная в научном центре компании. В торжественной церемонии запуска нового производства приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов. Нажатием символической кнопки "Пуск" Алиханов, Миляев и Шамсутдинов дали старт работе нового предприятия. Его проектная мощность будет достигать до 200 тысяч тонн продукции в год. Общий общем инвестиций в проект составит порядка 17 миллиардов рублей. Будет создано до 1000 новых рабочих мест. "Вы знаете, что президентом нашей страны был подписан указ, который в том числе определяет наши цели через новые нацпроекты технологического лидерства, а это в свою очередь умение производить продукцию, которая востребована во всем мире. И "Полипласт", и этот завод в частности, как раз является примером такого технологического лидерства", - сказал Алиханов, его слова приводятся на сайте Минпромторга РФ. "Несмотря на санкции, тульские компании продолжают наращивать производственные мощности, создавать качественную и востребованную отечественную продукцию", - сказал Миляев, его слова приводятся на сайте правительства региона. Председатель совета директоров КГ "Полипласт" Александр Шамсутдинов подчеркнул, что создание нового производственного комплекса по выпуску высокомолекулярных полимеров на базе "Полипласт Новомосковск" — это не просто шаг к технологическому прорыву, но и важный вклад в экономическую независимость страны. "Мы открываем новые горизонты, создавая конкурентоспособную продукцию, способную занять достойное место на мировом рынке и обеспечивая рабочие места для тысяч людей. Это наше общее будущее, основанное на инновациях и научных достижениях с соблюдением всех экологических требований!", - отметил он. Перед запуском автоматизированного производственного комплекса почетным гостям показали, как он устроен. Делегация посетила Центр управления, откуда высококвалифицированные специалисты предприятия управляют всеми процессами, далее провели осмотр всех основных цехов производства, зашли также на роботизированный узел фасовки и склад готовой продукции. Она имеет широкий спектр применения и ранее на российском рынке была представлена преимущественно иностранными производителями. Таким образом, новый комплекс позволит обеспечить потребности в первую очередь отечественного рынка, полностью заместив импортные аналоги, а также развивать экспортные направления по ранее поставленной президентом РФ задаче по росту несырьевого неэнергетического экспорта. Открытие на "Полипласт Новомосковске" нового высокотехнологичного производства позволит создавать на основе данных полимеров востребованную конкурентоспособную продукцию с высокими потребительскими свойствами. Это положительно скажется на развитии промышленной отрасли в целом в рамках обозначенного президентом курса на обеспечение технологического суверенитета России. Запуск такого наукоемкого производства – это значительный вклад в развитие экономики и региона, и страны за счет внедрения прогрессивных технологий, создания дополнительных высококвалифицированных рабочих мест, увеличения поступающих в казну налогов. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Выпуск высокомолекулярных полимеров открыли в "Полипласт Новомосковске"

© Фото : пресс-служба ГК "Полипласт"Выпуск высокомолекулярных полимеров открыли в "Полипласт Новомосковске"
Выпуск высокомолекулярных полимеров открыли в Полипласт Новомосковске - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : пресс-служба ГК "Полипласт"
Выпуск высокомолекулярных полимеров открыли в "Полипласт Новомосковске"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - пресс-служба ГК "Полипласт". 24 августа на базе "Полипласт Новомосковска" открыли производственный комплекс по выпуску технологичных высокомолекулярных полимеров. Ключевой особенностью проекта является технология получения основы полимера, разработанная в научном центре компании.
В торжественной церемонии запуска нового производства приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов.
Нажатием символической кнопки "Пуск" Алиханов, Миляев и Шамсутдинов дали старт работе нового предприятия. Его проектная мощность будет достигать до 200 тысяч тонн продукции в год. Общий общем инвестиций в проект составит порядка 17 миллиардов рублей. Будет создано до 1000 новых рабочих мест.
"Вы знаете, что президентом нашей страны был подписан указ, который в том числе определяет наши цели через новые нацпроекты технологического лидерства, а это в свою очередь умение производить продукцию, которая востребована во всем мире. И "Полипласт", и этот завод в частности, как раз является примером такого технологического лидерства", - сказал Алиханов, его слова приводятся на сайте Минпромторга РФ.
"Несмотря на санкции, тульские компании продолжают наращивать производственные мощности, создавать качественную и востребованную отечественную продукцию", - сказал Миляев, его слова приводятся на сайте правительства региона.
Председатель совета директоров КГ "Полипласт" Александр Шамсутдинов подчеркнул, что создание нового производственного комплекса по выпуску высокомолекулярных полимеров на базе "Полипласт Новомосковск" — это не просто шаг к технологическому прорыву, но и важный вклад в экономическую независимость страны.
"Мы открываем новые горизонты, создавая конкурентоспособную продукцию, способную занять достойное место на мировом рынке и обеспечивая рабочие места для тысяч людей. Это наше общее будущее, основанное на инновациях и научных достижениях с соблюдением всех экологических требований!", - отметил он.
Перед запуском автоматизированного производственного комплекса почетным гостям показали, как он устроен. Делегация посетила Центр управления, откуда высококвалифицированные специалисты предприятия управляют всеми процессами, далее провели осмотр всех основных цехов производства, зашли также на роботизированный узел фасовки и склад готовой продукции. Она имеет широкий спектр применения и ранее на российском рынке была представлена преимущественно иностранными производителями. Таким образом, новый комплекс позволит обеспечить потребности в первую очередь отечественного рынка, полностью заместив импортные аналоги, а также развивать экспортные направления по ранее поставленной президентом РФ задаче по росту несырьевого неэнергетического экспорта.
Открытие на "Полипласт Новомосковске" нового высокотехнологичного производства позволит создавать на основе данных полимеров востребованную конкурентоспособную продукцию с высокими потребительскими свойствами. Это положительно скажется на развитии промышленной отрасли в целом в рамках обозначенного президентом курса на обеспечение технологического суверенитета России.
Запуск такого наукоемкого производства – это значительный вклад в развитие экономики и региона, и страны за счет внедрения прогрессивных технологий, создания дополнительных высококвалифицированных рабочих мест, увеличения поступающих в казну налогов.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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