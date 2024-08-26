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На Украине задержали двух обвиняемых в поджоге автомобилей военных - РИА Новости, 26.08.2024
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17:40 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/podzhog-1968581716.html
На Украине задержали двух обвиняемых в поджоге автомобилей военных
На Украине задержали двух обвиняемых в поджоге автомобилей военных - РИА Новости, 26.08.2024
На Украине задержали двух обвиняемых в поджоге автомобилей военных
Служба безопасности Украины отчиталась в понедельник о задержании двух мужчин, подозреваемых в поджогах автомобилей украинских военных и пограничников. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:40
2024-08-26T17:40
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины отчиталась в понедельник о задержании двух мужчин, подозреваемых в поджогах автомобилей украинских военных и пограничников. "СБУ и нацполиция задержали еще двух приспешников РФ, которые жгли авто ВСУ и госпогранслужбы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, в Киеве задержали мужчину, который за деньги поджег военный внедорожник. А в Черкасской области задержали местного жителя, который поджег эвакуационный автомобиль пограничников. Против обоих возбуждено уголовное дело по статье "Препятствование законной деятельности ВСУ". Им грозит до восьми лет лишения свободы. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240820/podzhog-1967218681.html
https://ria.ru/20240819/podzhogi-1967034588.html
https://ria.ru/20240808/ukraina-1964867912.html
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в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украине задержали двух обвиняемых в поджоге автомобилей военных

СБУ задержала двух мужчин, обвиняемых в поджоге автомобилей военных

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины отчиталась в понедельник о задержании двух мужчин, подозреваемых в поджогах автомобилей украинских военных и пограничников.
"СБУ и нацполиция задержали еще двух приспешников РФ, которые жгли авто ВСУ и госпогранслужбы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Девушка, пытавшаяся поджечь пункт помощи мобилизованным в поселке Карабиха, на заседании суда в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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20 августа, 04:36
По информации ведомства, в Киеве задержали мужчину, который за деньги поджег военный внедорожник. А в Черкасской области задержали местного жителя, который поджег эвакуационный автомобиль пограничников. Против обоих возбуждено уголовное дело по статье "Препятствование законной деятельности ВСУ". Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
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В Ростове-на-Дону задержали женщину, подозреваемую в поджогах ТЦ
19 августа, 12:26
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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8 августа, 11:27
 
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