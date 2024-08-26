https://ria.ru/20240826/podzhog-1968581716.html

На Украине задержали двух обвиняемых в поджоге автомобилей военных

На Украине задержали двух обвиняемых в поджоге автомобилей военных - РИА Новости, 26.08.2024

На Украине задержали двух обвиняемых в поджоге автомобилей военных

Служба безопасности Украины отчиталась в понедельник о задержании двух мужчин, подозреваемых в поджогах автомобилей украинских военных и пограничников. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T17:40

2024-08-26T17:40

2024-08-26T17:40

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины отчиталась в понедельник о задержании двух мужчин, подозреваемых в поджогах автомобилей украинских военных и пограничников. "СБУ и нацполиция задержали еще двух приспешников РФ, которые жгли авто ВСУ и госпогранслужбы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, в Киеве задержали мужчину, который за деньги поджег военный внедорожник. А в Черкасской области задержали местного жителя, который поджег эвакуационный автомобиль пограничников. Против обоих возбуждено уголовное дело по статье "Препятствование законной деятельности ВСУ". Им грозит до восьми лет лишения свободы. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240820/podzhog-1967218681.html

https://ria.ru/20240819/podzhogi-1967034588.html

https://ria.ru/20240808/ukraina-1964867912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины