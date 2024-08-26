Рейтинг@Mail.ru
В подполье сообщили о срыве захвата ВСУ двух плацдармов на Днепре - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 26.08.2024 (обновлено: 15:01 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/podpole-1968529170.html
В подполье сообщили о срыве захвата ВСУ двух плацдармов на Днепре
В подполье сообщили о срыве захвата ВСУ двух плацдармов на Днепре - РИА Новости, 26.08.2024
В подполье сообщили о срыве захвата ВСУ двух плацдармов на Днепре
Группировка войск "Днепр" точечными упреждающими ударами сорвала попытку украинской армии силами иностранных наемников из Польши, США и стран Латинской Америки... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:55
2024-08-26T15:01
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
россия
днепр (река)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_e54c140f602e0c617352e579e9057cee.jpg
ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" точечными упреждающими ударами сорвала попытку украинской армии силами иностранных наемников из Польши, США и стран Латинской Америки захватить плацдармы на левом берегу Днепра, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона."В целях получения максимального медийного эффекта командованием ОТГ "Херсон" была спланирована десантная операция с целью захвата двух плацдармов на правом берегу Днепра и в дельте Днепра. С этой целью в Херсон и Очаков было переброшено большое количество плавсредств и наемников из числа граждан Польши, США, стран Латинской Америки", - заявил РИА Новости подпольщик из Херсона.По словам собеседника агентства, операцию по высадке десантов украинское командование планировало провести 24 августа - в день независимости Украины."Место скопления плавсредств в Херсоне было вскрыто силами действующего сопротивления и уничтожено артиллерийским огнем группировки войск "Днепр"", - добавил участник подполья.
https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968480201.html
херсон
херсонская область
россия
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_455f0893dab2770ee6a2e9418ad4a5b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсон, херсонская область , россия, днепр (река)
Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Днепр (река)
В подполье сообщили о срыве захвата ВСУ двух плацдармов на Днепре

Подполье: артиллерия сорвала операцию ВСУ по захвату двух плацдармов на Днепре

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" точечными упреждающими ударами сорвала попытку украинской армии силами иностранных наемников из Польши, США и стран Латинской Америки захватить плацдармы на левом берегу Днепра, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона.
"В целях получения максимального медийного эффекта командованием ОТГ "Херсон" была спланирована десантная операция с целью захвата двух плацдармов на правом берегу Днепра и в дельте Днепра. С этой целью в Херсон и Очаков было переброшено большое количество плавсредств и наемников из числа граждан Польши, США, стран Латинской Америки", - заявил РИА Новости подпольщик из Херсона.
По словам собеседника агентства, операцию по высадке десантов украинское командование планировало провести 24 августа - в день независимости Украины.
"Место скопления плавсредств в Херсоне было вскрыто силами действующего сопротивления и уничтожено артиллерийским огнем группировки войск "Днепр"", - добавил участник подполья.
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ
Вчера, 12:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХерсонХерсонская областьРоссияДнепр (река)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала