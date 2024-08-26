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В подполье сообщили о срыве захвата ВСУ двух плацдармов на Днепре
В подполье сообщили о срыве захвата ВСУ двух плацдармов на Днепре - РИА Новости, 26.08.2024
В подполье сообщили о срыве захвата ВСУ двух плацдармов на Днепре
Группировка войск "Днепр" точечными упреждающими ударами сорвала попытку украинской армии силами иностранных наемников из Польши, США и стран Латинской Америки... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:55
2024-08-26T14:55
2024-08-26T15:01
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ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" точечными упреждающими ударами сорвала попытку украинской армии силами иностранных наемников из Польши, США и стран Латинской Америки захватить плацдармы на левом берегу Днепра, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона."В целях получения максимального медийного эффекта командованием ОТГ "Херсон" была спланирована десантная операция с целью захвата двух плацдармов на правом берегу Днепра и в дельте Днепра. С этой целью в Херсон и Очаков было переброшено большое количество плавсредств и наемников из числа граждан Польши, США, стран Латинской Америки", - заявил РИА Новости подпольщик из Херсона.По словам собеседника агентства, операцию по высадке десантов украинское командование планировало провести 24 августа - в день независимости Украины."Место скопления плавсредств в Херсоне было вскрыто силами действующего сопротивления и уничтожено артиллерийским огнем группировки войск "Днепр"", - добавил участник подполья.
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Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Днепр (река)
В подполье сообщили о срыве захвата ВСУ двух плацдармов на Днепре
Подполье: артиллерия сорвала операцию ВСУ по захвату двух плацдармов на Днепре
ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" точечными упреждающими ударами сорвала попытку украинской армии силами иностранных наемников из Польши, США и стран Латинской Америки захватить плацдармы на левом берегу Днепра, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона.
"В целях получения максимального медийного эффекта командованием ОТГ "Херсон" была спланирована десантная операция с целью захвата двух плацдармов на правом берегу Днепра и в дельте Днепра. С этой целью в Херсон и Очаков было переброшено большое количество плавсредств и наемников из числа граждан Польши, США, стран Латинской Америки", - заявил РИА Новости подпольщик из Херсона.
По словам собеседника агентства, операцию по высадке десантов украинское командование планировало провести 24 августа - в день независимости Украины
.
"Место скопления плавсредств в Херсоне было вскрыто силами действующего сопротивления и уничтожено артиллерийским огнем группировки войск "Днепр"", - добавил участник подполья.