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Подполье сообщило об ударе по энергообъекту в Одессе - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:01 26.08.2024 (обновлено: 09:11 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/podpole-1968434066.html
Подполье сообщило об ударе по энергообъекту в Одессе
Подполье сообщило об ударе по энергообъекту в Одессе - РИА Новости, 26.08.2024
Подполье сообщило об ударе по энергообъекту в Одессе
Удар нанесен энергообъекту в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:01
2024-08-26T09:11
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
сергей лебедев
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Удар нанесен энергообъекту в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Одесса, прилет по энергетическому объекту", - заявил РИА Новости Лебедев.Согласно данным, поступающим из Одессы, на которые ссылается Лебедев, под удар попала подстанция, после чего пропал свет.Ранее глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер сообщил о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240826/syrskiy-1968433356.html
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одесса, в мире, сергей лебедев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Сергей Лебедев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по энергообъекту в Одессе

Подполье: удар нанесен по энергообъекту в Одессе

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Удар нанесен энергообъекту в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Одесса, прилет по энергетическому объекту", - заявил РИА Новости Лебедев.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
"В ближайшие недели". СМИ назвали цель главкома ВСУ в Курской области
Вчера, 08:53
Согласно данным, поступающим из Одессы, на которые ссылается Лебедев, под удар попала подстанция, после чего пропал свет.
Ранее глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер сообщил о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные ликвидируют возгорание - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
В Харькове прогремели взрывы
Вчера, 08:28
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ миреСергей ЛебедевУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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