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Подполье сообщило об ударе по энергообъекту в Одессе
Подполье сообщило об ударе по энергообъекту в Одессе - РИА Новости, 26.08.2024
Подполье сообщило об ударе по энергообъекту в Одессе
Удар нанесен энергообъекту в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:01
2024-08-26T09:01
2024-08-26T09:11
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Удар нанесен энергообъекту в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Одесса, прилет по энергетическому объекту", - заявил РИА Новости Лебедев.Согласно данным, поступающим из Одессы, на которые ссылается Лебедев, под удар попала подстанция, после чего пропал свет.Ранее глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер сообщил о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Подполье сообщило об ударе по энергообъекту в Одессе
Подполье: удар нанесен по энергообъекту в Одессе