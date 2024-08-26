https://ria.ru/20240826/plen-1968423358.html

Число взятых в плен боевиков ВСУ в Курской области продолжает расти

Число взятых в плен боевиков ВСУ в Курской области продолжает расти - РИА Новости, 26.08.2024

Число взятых в плен боевиков ВСУ в Курской области продолжает расти

Число военнослужащих ВСУ, взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти, часть из них сдается добровольно, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T06:24

2024-08-26T06:24

2024-08-26T06:24

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

владимир путин

курская область

россия

вооруженные силы украины

валерий герасимов

брянская область

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 авг - РИА Новости. Число военнослужащих ВСУ, взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти, часть из них сдается добровольно, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Наши подразделения продолжают брать пленных на данном участке, часть из них сдаются добровольно. Рассказывают они интересные вещи. Призываю всех, кто идет против нас, последовать их примеру и сохранить себе жизнь", - прокомментировал Алаудинов. Собеседник агентства уточнил, что пленных берут как военнослужащие спецназа "Ахмат", так и других подразделений ВС РФ, которые успешно взаимодействуют между собой. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240825/plennye-1968323222.html

https://ria.ru/20240823/minoborony-1968065032.html

курская область

россия

брянская область

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апты алаудинов, владимир путин, курская область, россия, вооруженные силы украины, валерий герасимов, брянская область