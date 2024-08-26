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Число взятых в плен боевиков ВСУ в Курской области продолжает расти - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:24 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/plen-1968423358.html
Число взятых в плен боевиков ВСУ в Курской области продолжает расти
Число взятых в плен боевиков ВСУ в Курской области продолжает расти - РИА Новости, 26.08.2024
Число взятых в плен боевиков ВСУ в Курской области продолжает расти
Число военнослужащих ВСУ, взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти, часть из них сдается добровольно, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T06:24
2024-08-26T06:24
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
владимир путин
курская область
россия
вооруженные силы украины
валерий герасимов
брянская область
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 авг - РИА Новости. Число военнослужащих ВСУ, взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти, часть из них сдается добровольно, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Наши подразделения продолжают брать пленных на данном участке, часть из них сдаются добровольно. Рассказывают они интересные вещи. Призываю всех, кто идет против нас, последовать их примеру и сохранить себе жизнь", - прокомментировал Алаудинов. Собеседник агентства уточнил, что пленных берут как военнослужащие спецназа "Ахмат", так и других подразделений ВС РФ, которые успешно взаимодействуют между собой. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240825/plennye-1968323222.html
https://ria.ru/20240823/minoborony-1968065032.html
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апты алаудинов, владимир путин, курская область, россия, вооруженные силы украины, валерий герасимов, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Брянская область
Число взятых в плен боевиков ВСУ в Курской области продолжает расти

Алаудинов: число пленных боевиков ВСУ в Курской области продолжает расти

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 авг - РИА Новости. Число военнослужащих ВСУ, взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти, часть из них сдается добровольно, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Наши подразделения продолжают брать пленных на данном участке, часть из них сдаются добровольно. Рассказывают они интересные вещи. Призываю всех, кто идет против нас, последовать их примеру и сохранить себе жизнь", - прокомментировал Алаудинов.
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Собеседник агентства уточнил, что пленных берут как военнослужащие спецназа "Ахмат", так и других подразделений ВС РФ, которые успешно взаимодействуют между собой.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеАпты АлаудиновВладимир ПутинКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовБрянская область
 
 
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