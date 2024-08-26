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Путин получает информацию о ходе СВО из первых рук, заявил Песков - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 26.08.2024 (обновлено: 12:37 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/peskov-1968487964.html
Путин получает информацию о ходе СВО из первых рук, заявил Песков
Путин получает информацию о ходе СВО из первых рук, заявил Песков - РИА Новости, 26.08.2024
Путин получает информацию о ходе СВО из первых рук, заявил Песков
Президент России Владимир Путин постоянно получает информацию о ходе спецоперации из первых рук, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:35
2024-08-26T12:37
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно получает информацию о ходе спецоперации из первых рук, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это постоянная работа президента, и он постоянно получает информацию (о СВО) из первых рук. Это позволяет оперировать конкретными данными о конкретной ситуации на конкретном участке", - сказал Песков журналистам. По его словам, президент уделяет приоритетное внимание получению данных о ходе спецоперации от тех, кто занимается ее ведением на поле. "Президент уделяет приоритетное внимание именно получению данных и информации непосредственно от тех, кто на поле занимается вопросами ведения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html
https://ria.ru/20240824/putin-1968233486.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность
Путин получает информацию о ходе СВО из первых рук, заявил Песков

Песков: Путин уделяет приоритетное внимание получению данных о ходе СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно получает информацию о ходе спецоперации из первых рук, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это постоянная работа президента, и он постоянно получает информацию (о СВО) из первых рук. Это позволяет оперировать конкретными данными о конкретной ситуации на конкретном участке", - сказал Песков журналистам.
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По его словам, президент уделяет приоритетное внимание получению данных о ходе спецоперации от тех, кто занимается ее ведением на поле.
"Президент уделяет приоритетное внимание именно получению данных и информации непосредственно от тех, кто на поле занимается вопросами ведения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
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