https://ria.ru/20240826/peskov-1968487964.html
Путин получает информацию о ходе СВО из первых рук, заявил Песков
Путин получает информацию о ходе СВО из первых рук, заявил Песков - РИА Новости, 26.08.2024
Путин получает информацию о ходе СВО из первых рук, заявил Песков
Президент России Владимир Путин постоянно получает информацию о ходе спецоперации из первых рук, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:35
2024-08-26T12:35
2024-08-26T12:37
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно получает информацию о ходе спецоперации из первых рук, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это постоянная работа президента, и он постоянно получает информацию (о СВО) из первых рук. Это позволяет оперировать конкретными данными о конкретной ситуации на конкретном участке", - сказал Песков журналистам. По его словам, президент уделяет приоритетное внимание получению данных о ходе спецоперации от тех, кто занимается ее ведением на поле. "Президент уделяет приоритетное внимание именно получению данных и информации непосредственно от тех, кто на поле занимается вопросами ведения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html
https://ria.ru/20240824/putin-1968233486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность
Путин получает информацию о ходе СВО из первых рук, заявил Песков
Песков: Путин уделяет приоритетное внимание получению данных о ходе СВО