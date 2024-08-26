https://ria.ru/20240826/peskov-1968487964.html

Путин получает информацию о ходе СВО из первых рук, заявил Песков

Путин получает информацию о ходе СВО из первых рук, заявил Песков - РИА Новости, 26.08.2024

Путин получает информацию о ходе СВО из первых рук, заявил Песков

Президент России Владимир Путин постоянно получает информацию о ходе спецоперации из первых рук, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:35

2024-08-26T12:35

2024-08-26T12:37

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно получает информацию о ходе спецоперации из первых рук, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это постоянная работа президента, и он постоянно получает информацию (о СВО) из первых рук. Это позволяет оперировать конкретными данными о конкретной ситуации на конкретном участке", - сказал Песков журналистам. По его словам, президент уделяет приоритетное внимание получению данных о ходе спецоперации от тех, кто занимается ее ведением на поле. "Президент уделяет приоритетное внимание именно получению данных и информации непосредственно от тех, кто на поле занимается вопросами ведения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html

https://ria.ru/20240824/putin-1968233486.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность