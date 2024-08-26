https://ria.ru/20240826/peskov-1968487873.html

Песков прокомментировал сообщения о контактах с Украиной

Песков прокомментировал сообщения о контактах с Украиной - РИА Новости, 26.08.2024

Песков прокомментировал сообщения о контактах с Украиной

Тема переговоров с Украиной в настоящий момент потеряла свою актуальность, не все сообщения о контактах правдивы, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:35

2024-08-26T12:35

2024-08-26T12:55

украина

в мире

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Тема переговоров с Украиной в настоящий момент потеряла свою актуальность, не все сообщения о контактах правдивы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, что тема переговоров в настоящий момент, она изрядно потеряла свою актуальность. Сообщения о различных контактах в СМИ публикуются очень много, и далеко не все имеют, собственно, правдивый характер", - ответил Песков на вопрос РИА Новости о том, действительно ли имели место переговоры между Россией и Украиной до вторжения ВСУ в Курскую область.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874746.html

https://ria.ru/20240824/dzhonson-1968259726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, дмитрий песков, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская область, россия