Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал сообщения о контактах с Украиной - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 26.08.2024 (обновлено: 12:55 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/peskov-1968487873.html
Песков прокомментировал сообщения о контактах с Украиной
Песков прокомментировал сообщения о контактах с Украиной - РИА Новости, 26.08.2024
Песков прокомментировал сообщения о контактах с Украиной
Тема переговоров с Украиной в настоящий момент потеряла свою актуальность, не все сообщения о контактах правдивы, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:35
2024-08-26T12:55
украина
в мире
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Тема переговоров с Украиной в настоящий момент потеряла свою актуальность, не все сообщения о контактах правдивы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, что тема переговоров в настоящий момент, она изрядно потеряла свою актуальность. Сообщения о различных контактах в СМИ публикуются очень много, и далеко не все имеют, собственно, правдивый характер", - ответил Песков на вопрос РИА Новости о том, действительно ли имели место переговоры между Россией и Украиной до вторжения ВСУ в Курскую область.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874746.html
https://ria.ru/20240824/dzhonson-1968259726.html
украина
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, дмитрий песков, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская область, россия
Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия
Песков прокомментировал сообщения о контактах с Украиной

Песков: тема переговоров с Украиной потеряла свою актуальность

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Тема переговоров с Украиной в настоящий момент потеряла свою актуальность, не все сообщения о контактах правдивы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что тема переговоров в настоящий момент, она изрядно потеряла свою актуальность. Сообщения о различных контактах в СМИ публикуются очень много, и далеко не все имеют, собственно, правдивый характер", - ответил Песков на вопрос РИА Новости о том, действительно ли имели место переговоры между Россией и Украиной до вторжения ВСУ в Курскую область.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Лукашенко рассказал, с чего стоит начать переговоры по Украине
18 августа, 12:40
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
"Отошла на второй план". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО
24 августа, 17:44
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныКурская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала