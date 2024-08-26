https://ria.ru/20240826/peskov-1968487385.html

Песков рассказал, по каким объектам на Украине наносятся удары

Песков рассказал, по каким объектам на Украине наносятся удары - РИА Новости, 26.08.2024

Песков рассказал, по каким объектам на Украине наносятся удары

Удары России в ходе спецоперации наносятся по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:34

2024-08-26T12:34

2024-08-26T12:41

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

дмитрий песков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_32dc2aface9f3b5cf4088caadfe97729.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Удары России в ходе спецоперации наносятся по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, и так или иначе связаны с военной инфраструктурой", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240826/ukraina-1968477591.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, украина, дмитрий песков, россия