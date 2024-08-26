https://ria.ru/20240826/peskov-1968487385.html
Песков рассказал, по каким объектам на Украине наносятся удары
Песков рассказал, по каким объектам на Украине наносятся удары - РИА Новости, 26.08.2024
Песков рассказал, по каким объектам на Украине наносятся удары
Удары России в ходе спецоперации наносятся по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:34
2024-08-26T12:34
2024-08-26T12:41
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_32dc2aface9f3b5cf4088caadfe97729.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Удары России в ходе спецоперации наносятся по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, и так или иначе связаны с военной инфраструктурой", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968477591.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_140:0:1280:855_1920x0_80_0_0_96fe5dc3566f1fe1d28f04335035b1c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Дмитрий Песков, Россия
Песков рассказал, по каким объектам на Украине наносятся удары
Песков: во время СВО удары наносят по военным и связанным с ними объектам