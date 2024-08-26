https://ria.ru/20240826/peskov-1968486494.html
Песков прокомментировал атаку на Курскую область
Песков прокомментировал атаку на Курскую область - РИА Новости, 26.08.2024
Песков прокомментировал атаку на Курскую область
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об атаке ВСУ на Курскую область, заявил, что подобные враждебные действия не могут остаться без ответа, он... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:32
2024-08-26T12:32
2024-08-26T12:49
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
дмитрий песков
россия
вашингтон (штат)
владимир путин
анатолий антонов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об атаке ВСУ на Курскую область, заявил, что подобные враждебные действия не могут остаться без ответа, он обязательно будет, речь не идет о каком-то одном решении.Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что президент РФ Владимир Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область, виновные понесут суровое наказание."Здесь речь не идет об отдельном решении, разумеется, подобные враждебные действия они не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли какое-то решение в Кремле было принято.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5,8 тысяч человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968464028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, безопасность, дмитрий песков, россия, вашингтон (штат), владимир путин, анатолий антонов
Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Дмитрий Песков, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Анатолий Антонов
Песков прокомментировал атаку на Курскую область
Песков: атака на Курскую область не может остаться без ответа
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об атаке ВСУ на Курскую область, заявил, что подобные враждебные действия не могут остаться без ответа, он обязательно будет, речь не идет о каком-то одном решении.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
заявил, что президент РФ Владимир Путин
принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область, виновные понесут суровое наказание.
"Здесь речь не идет об отдельном решении, разумеется, подобные враждебные действия они не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли какое-то решение в Кремле было принято.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5,8 тысяч человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.