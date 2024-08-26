Абхазию не пугает перспектива "цветной революции" в Грузии, заявил посол
Посол Квициния: Абхазию не пугает перспектива цветной революции в Грузии
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Тбилиси. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Абхазию не пугает перспектива "цветной революции" в Грузии, поскольку Сухуму не принципиально, кто будет находиться у власти в Тбилиси, заявил РИА Новости абхазский посол в России Алхас Квициния.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что США перед осенними парламентским выборами в Грузии намерены масштабно нарастить давление на власти страны, чтобы максимально ослабить электоральные позиции правящей партии "Грузинская мечта". Также, по сообщению СВР, Вашингтон готовит в Грузии "цветную революцию".
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"Мы наблюдаем (за происходящим в Грузии - ред.), но для нас не важно, кто во главе страны или какая сила будет. Для нас важно, что мы должны защищать свою Родину, и мы ее в любом случае оберегаем, охраняем. Я думаю, что нам бояться нечего", - сказал дипломат, комментируя возможность "цветной революции" в Грузии.
Он подчеркнул, что ни одно руководство в Тбилиси не хотело и не хочет, чтобы Абхазия была суверенной и процветающей страной.
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"Они все думают, как вернуть ее в свое лоно", - заключил Квициния.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия при этом по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.