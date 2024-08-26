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Абхазию не пугает перспектива "цветной революции" в Грузии, заявил посол - РИА Новости, 26.08.2024
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14:12 26.08.2024 (обновлено: 14:29 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/perspektiva-1968515920.html
Абхазию не пугает перспектива "цветной революции" в Грузии, заявил посол
Абхазию не пугает перспектива "цветной революции" в Грузии, заявил посол - РИА Новости, 26.08.2024
Абхазию не пугает перспектива "цветной революции" в Грузии, заявил посол
Абхазию не пугает перспектива "цветной революции" в Грузии, поскольку Сухуму не принципиально, кто будет находиться у власти в Тбилиси, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:12
2024-08-26T14:29
в мире
грузия
россия
абхазия
алхас квициния
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Абхазию не пугает перспектива "цветной революции" в Грузии, поскольку Сухуму не принципиально, кто будет находиться у власти в Тбилиси, заявил РИА Новости абхазский посол в России Алхас Квициния. Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что США перед осенними парламентским выборами в Грузии намерены масштабно нарастить давление на власти страны, чтобы максимально ослабить электоральные позиции правящей партии "Грузинская мечта". Также, по сообщению СВР, Вашингтон готовит в Грузии "цветную революцию". "Мы наблюдаем (за происходящим в Грузии - ред.), но для нас не важно, кто во главе страны или какая сила будет. Для нас важно, что мы должны защищать свою Родину, и мы ее в любом случае оберегаем, охраняем. Я думаю, что нам бояться нечего", - сказал дипломат, комментируя возможность "цветной революции" в Грузии. Он подчеркнул, что ни одно руководство в Тбилиси не хотело и не хочет, чтобы Абхазия была суверенной и процветающей страной. "Они все думают, как вернуть ее в свое лоно", - заключил Квициния. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия при этом по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
https://ria.ru/20240826/gruziya-1968491880.html
https://ria.ru/20240824/oppozitsija-1968292913.html
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в мире, грузия, россия, абхазия, алхас квициния, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Грузия, Россия, Абхазия, Алхас Квициния, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Абхазию не пугает перспектива "цветной революции" в Грузии, заявил посол

Посол Квициния: Абхазию не пугает перспектива цветной революции в Грузии

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанк Тбилиси
 Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Абхазию не пугает перспектива "цветной революции" в Грузии, поскольку Сухуму не принципиально, кто будет находиться у власти в Тбилиси, заявил РИА Новости абхазский посол в России Алхас Квициния.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что США перед осенними парламентским выборами в Грузии намерены масштабно нарастить давление на власти страны, чтобы максимально ослабить электоральные позиции правящей партии "Грузинская мечта". Также, по сообщению СВР, Вашингтон готовит в Грузии "цветную революцию".
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«
"Мы наблюдаем (за происходящим в Грузии - ред.), но для нас не важно, кто во главе страны или какая сила будет. Для нас важно, что мы должны защищать свою Родину, и мы ее в любом случае оберегаем, охраняем. Я думаю, что нам бояться нечего", - сказал дипломат, комментируя возможность "цветной революции" в Грузии.
Он подчеркнул, что ни одно руководство в Тбилиси не хотело и не хочет, чтобы Абхазия была суверенной и процветающей страной.
«
"Они все думают, как вернуть ее в свое лоно", - заключил Квициния.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия при этом по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
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В миреГрузияРоссияАбхазияАлхас КвицинияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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