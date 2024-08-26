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Переговоры о прекращении огня в Газе провалились, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.08.2024
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00:05 26.08.2024 (обновлено: 00:23 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/peregovory-1968410374.html
Переговоры о прекращении огня в Газе провалились, сообщили СМИ
Переговоры о прекращении огня в Газе провалились, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.08.2024
Переговоры о прекращении огня в Газе провалились, сообщили СМИ
Переговоры о прекращении огня в Газе закончились без соглашения, Израиль и палестинское движение ХАМАС не приняли ряд предложений посредников, сообщает... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T00:05
2024-08-26T00:23
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
каир (город)
уильям бернс
катар
мухаммад бен абдуррахман аль тани
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Переговоры о прекращении огня в Газе закончились без соглашения, Израиль и палестинское движение ХАМАС не приняли ряд предложений посредников, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на египетских источников из сферы безопасности.В воскресенье советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что переговоры по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня остаются в силе, несмотря на эскалацию между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", израильская делегация в воскресенье отправилась в Каир."Переговоры о возможной сделке по сектору Газа завершились без соглашения в Каире, при этом ни ХАМАС, ни Израиль не приняли несколько предложений, представленных посредниками", - заявили агентству два египетских источника из сферы безопасности.Новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников прошел 25 августа в Каире с участием главы ЦРУ Уильяма Бернса, премьер-министра Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240825/gensek-1968407925.html
https://ria.ru/20240822/sektor_gaza-1967773376.html
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израиль
каир (город)
катар
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израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, каир (город), уильям бернс, катар, мухаммад бен абдуррахман аль тани, хезболла, центральное разведывательное управление (цру)
Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Каир (город), Уильям Бернс, Катар, Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани, Хезболла, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Переговоры о прекращении огня в Газе провалились, сообщили СМИ

Reuters: переговоры о прекращении огня в Газе закончились без соглашения

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Переговоры о прекращении огня в Газе закончились без соглашения, Израиль и палестинское движение ХАМАС не приняли ряд предложений посредников, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на египетских источников из сферы безопасности.
В воскресенье советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что переговоры по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня остаются в силе, несмотря на эскалацию между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", израильская делегация в воскресенье отправилась в Каир.
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Генсек ООН обеспокоен ростом числа перестрелок между Израилем и "Хезболлой"
Вчера, 23:18
"Переговоры о возможной сделке по сектору Газа завершились без соглашения в Каире, при этом ни ХАМАС, ни Израиль не приняли несколько предложений, представленных посредниками", - заявили агентству два египетских источника из сферы безопасности.
Новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников прошел 25 августа в Каире с участием главы ЦРУ Уильяма Бернса, премьер-министра Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Палаточный лагерь в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
СМИ: гуманитарные зоны в секторе Газа переполнены
22 августа, 13:13
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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20 августа, 16:02
 
ИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреКаир (город)Уильям БернсКатарМухаммад бен Абдуррахман Аль ТаниХезболлаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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