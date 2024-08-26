https://ria.ru/20240826/peregovory-1968410374.html

Переговоры о прекращении огня в Газе провалились, сообщили СМИ

Переговоры о прекращении огня в Газе провалились, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.08.2024

Переговоры о прекращении огня в Газе провалились, сообщили СМИ

Переговоры о прекращении огня в Газе закончились без соглашения, Израиль и палестинское движение ХАМАС не приняли ряд предложений посредников, сообщает... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T00:05

2024-08-26T00:05

2024-08-26T00:23

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

каир (город)

уильям бернс

катар

мухаммад бен абдуррахман аль тани

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914938692_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_87480713dbc001b299d9d51581b5ac09.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Переговоры о прекращении огня в Газе закончились без соглашения, Израиль и палестинское движение ХАМАС не приняли ряд предложений посредников, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на египетских источников из сферы безопасности.В воскресенье советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что переговоры по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня остаются в силе, несмотря на эскалацию между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", израильская делегация в воскресенье отправилась в Каир."Переговоры о возможной сделке по сектору Газа завершились без соглашения в Каире, при этом ни ХАМАС, ни Израиль не приняли несколько предложений, представленных посредниками", - заявили агентству два египетских источника из сферы безопасности.Новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников прошел 25 августа в Каире с участием главы ЦРУ Уильяма Бернса, премьер-министра Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240825/gensek-1968407925.html

https://ria.ru/20240822/sektor_gaza-1967773376.html

https://ria.ru/20240820/netanyakhu-1967355648.html

израиль

каир (город)

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, каир (город), уильям бернс, катар, мухаммад бен абдуррахман аль тани, хезболла, центральное разведывательное управление (цру)