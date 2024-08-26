Переговоры о прекращении огня в Газе провалились, сообщили СМИ
Reuters: переговоры о прекращении огня в Газе закончились без соглашения
© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Переговоры о прекращении огня в Газе закончились без соглашения, Израиль и палестинское движение ХАМАС не приняли ряд предложений посредников, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на египетских источников из сферы безопасности.
В воскресенье советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что переговоры по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня остаются в силе, несмотря на эскалацию между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", израильская делегация в воскресенье отправилась в Каир.
"Переговоры о возможной сделке по сектору Газа завершились без соглашения в Каире, при этом ни ХАМАС, ни Израиль не приняли несколько предложений, представленных посредниками", - заявили агентству два египетских источника из сферы безопасности.
Новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников прошел 25 августа в Каире с участием главы ЦРУ Уильяма Бернса, премьер-министра Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.