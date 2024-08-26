Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали необходимый для получения пенсии стаж в 2024 году - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 26.08.2024 (обновлено: 03:37 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/pensiya-1968416056.html
В Госдуме назвали необходимый для получения пенсии стаж в 2024 году
В Госдуме назвали необходимый для получения пенсии стаж в 2024 году - РИА Новости, 26.08.2024
В Госдуме назвали необходимый для получения пенсии стаж в 2024 году
С 2024 года общая продолжительность страхового стажа для получения пенсии составляет 15 лет, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T02:49
2024-08-26T03:37
общество
никита чаплин
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985149_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_7762b402e948fa8999e95af5c19757b5.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. С 2024 года общая продолжительность страхового стажа для получения пенсии составляет 15 лет, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия")."Важным остаётся наличие требуемой законом общей продолжительности страхового стажа. С 2024 года это требование составляет 15 лет", — сказал Чаплин.Депутат отметил, что страховой стаж не является идентичным понятием с трудовым стажем, по его словам, страховой стаж представляет собой периоды, когда работодатель уплачивал за работника страховые взносы."В случае, если работник временно не трудоустроен или находится в отпуске без сохранения заработной платы, страховые взносы за него не перечисляются. Следовательно, такие периоды не включаются в страховой стаж при назначении пенсии. Тем не менее, сами по себе перерывы в работе не препятствуют получению пенсии", — подчеркнул он.По словам парламентария, перерывы могут повлиять на размер пенсии, так как конечная сумма пенсии рассчитывается из общей суммы страховых взносов, уплаченных за работника за весь период его трудовой деятельности."Чем больше и чаще были перерывы, тем меньший размер пенсионных накоплений может быть у работника. Однако такой перерыв, как декрет, все же не считается перерывом в работе, и никак не сказывается на стаже, и в этом ключе права матерей полностью защищены, более того, женщин в декрете и матерей-одиночек с малолетними детьми никто не имеет права уволить", — сообщил Чаплин.
https://ria.ru/20240825/pensii-1968305551.html
https://ria.ru/20240819/pensii-1966958418.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985149_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d744a0ed996e24760b713ffb4053daa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, никита чаплин, госдума рф, единая россия
Общество, Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме назвали необходимый для получения пенсии стаж в 2024 году

Депутат Чаплин: с 2024 года продолжительность стажа для пенсии составляет 15 лет

© iStock.com / Denis VostrikovПенсионер пересчитывает деньги
Пенсионер пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© iStock.com / Denis Vostrikov
Пенсионер пересчитывает деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. С 2024 года общая продолжительность страхового стажа для получения пенсии составляет 15 лет, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").
«
"Важным остаётся наличие требуемой законом общей продолжительности страхового стажа. С 2024 года это требование составляет 15 лет", — сказал Чаплин.
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Эксперт назвал категории россиян, которым положена доплата к пенсии
Вчера, 04:18
Депутат отметил, что страховой стаж не является идентичным понятием с трудовым стажем, по его словам, страховой стаж представляет собой периоды, когда работодатель уплачивал за работника страховые взносы.
"В случае, если работник временно не трудоустроен или находится в отпуске без сохранения заработной платы, страховые взносы за него не перечисляются. Следовательно, такие периоды не включаются в страховой стаж при назначении пенсии. Тем не менее, сами по себе перерывы в работе не препятствуют получению пенсии", — подчеркнул он.
По словам парламентария, перерывы могут повлиять на размер пенсии, так как конечная сумма пенсии рассчитывается из общей суммы страховых взносов, уплаченных за работника за весь период его трудовой деятельности.
"Чем больше и чаще были перерывы, тем меньший размер пенсионных накоплений может быть у работника. Однако такой перерыв, как декрет, все же не считается перерывом в работе, и никак не сказывается на стаже, и в этом ключе права матерей полностью защищены, более того, женщин в декрете и матерей-одиночек с малолетними детьми никто не имеет права уволить", — сообщил Чаплин.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Экономист назвала тех, кому повысят пенсии в сентябре
19 августа, 02:07
 
ОбществоНикита ЧаплинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала