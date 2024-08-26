https://ria.ru/20240826/pastukh-1968568458.html

В Дагестане пастух пострадал от удара молнии

В Дагестане пастух пострадал от удара молнии - РИА Новости, 26.08.2024

В Дагестане пастух пострадал от удара молнии

Пастух пострадал в результате удара молнии в Ахвахском районе Дагестана, погибло не менее 10 голов скота, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:54

2024-08-26T16:54

2024-08-26T16:54

происшествия

ахвахский район

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МАХАЧКАЛА, 26 авг - РИА Новости. Пастух пострадал в результате удара молнии в Ахвахском районе Дагестана, погибло не менее 10 голов скота, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации. "Вчера вечером в селе Тадмагитль рядом с пастухом ударила молния, его волной задело. Обожжена открытая часть кожи, главное – живой. Но убило 10-15 голов скота", – сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина сейчас в больнице с ожогами.

https://ria.ru/20240728/patriot-1962557698.html

ахвахский район

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2024

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происшествия, ахвахский район