https://ria.ru/20240826/pastukh-1968568458.html
В Дагестане пастух пострадал от удара молнии
В Дагестане пастух пострадал от удара молнии - РИА Новости, 26.08.2024
В Дагестане пастух пострадал от удара молнии
Пастух пострадал в результате удара молнии в Ахвахском районе Дагестана, погибло не менее 10 голов скота, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:54
2024-08-26T16:54
2024-08-26T16:54
происшествия
ахвахский район
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МАХАЧКАЛА, 26 авг - РИА Новости. Пастух пострадал в результате удара молнии в Ахвахском районе Дагестана, погибло не менее 10 голов скота, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации. "Вчера вечером в селе Тадмагитль рядом с пастухом ударила молния, его волной задело. Обожжена открытая часть кожи, главное – живой. Но убило 10-15 голов скота", – сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина сейчас в больнице с ожогами.
https://ria.ru/20240728/patriot-1962557698.html
ахвахский район
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происшествия, ахвахский район
Происшествия, Ахвахский район
В Дагестане пастух пострадал от удара молнии
В Дагестане от удара молнии пострадал пастух, не менее 10 голов скота погибло