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В Дагестане пастух пострадал от удара молнии - РИА Новости, 26.08.2024
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16:54 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/pastukh-1968568458.html
В Дагестане пастух пострадал от удара молнии
В Дагестане пастух пострадал от удара молнии - РИА Новости, 26.08.2024
В Дагестане пастух пострадал от удара молнии
Пастух пострадал в результате удара молнии в Ахвахском районе Дагестана, погибло не менее 10 голов скота, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:54
2024-08-26T16:54
происшествия
ахвахский район
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МАХАЧКАЛА, 26 авг - РИА Новости. Пастух пострадал в результате удара молнии в Ахвахском районе Дагестана, погибло не менее 10 голов скота, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации. "Вчера вечером в селе Тадмагитль рядом с пастухом ударила молния, его волной задело. Обожжена открытая часть кожи, главное – живой. Но убило 10-15 голов скота", – сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина сейчас в больнице с ожогами.
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происшествия, ахвахский район
Происшествия, Ахвахский район
В Дагестане пастух пострадал от удара молнии

В Дагестане от удара молнии пострадал пастух, не менее 10 голов скота погибло

© РИА Новости / NewsTeam/Башир Алиев | Перейти в медиабанк Махачкала
 Махачкала - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / NewsTeam/Башир Алиев
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МАХАЧКАЛА, 26 авг - РИА Новости. Пастух пострадал в результате удара молнии в Ахвахском районе Дагестана, погибло не менее 10 голов скота, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
«
"Вчера вечером в селе Тадмагитль рядом с пастухом ударила молния, его волной задело. Обожжена открытая часть кожи, главное – живой. Но убило 10-15 голов скота", – сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина сейчас в больнице с ожогами.
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Появилось видео удара молнии по посетителям парка "Патриот"
28 июля, 19:57
 
ПроисшествияАхвахский район
 
 
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