https://ria.ru/20240826/parki-1968615593.html

Три новых парка построят в городах Удмуртии, заявил Бречалов

Три новых парка построят в городах Удмуртии, заявил Бречалов - РИА Новости, 26.08.2024

Три новых парка построят в городах Удмуртии, заявил Бречалов

В трёх удмуртских городах - Сарапуле, Глазове и Воткинске - появятся новые парки, эти проекты победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T20:44

2024-08-26T20:44

2024-08-26T20:46

удмуртская республика

общество

сарапул

александр бречалов

глазов

воткинск

карл маркс

сергей коновалов

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УФА, 26 авг - РИА Новости. В трёх удмуртских городах - Сарапуле, Глазове и Воткинске - появятся новые парки, эти проекты победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. IX Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды прошел в Калуге в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". "Три новых парка будем строить в следующем году в республике! Все наши проекты победили в конкурсе малых городов и исторических поселений", - написал Бречалов в своём Telegram-канале. Глава региона рассказал, что в следующем году в Сарапуле построят еще один сквер на набережной Камы, в Глазове сделают парковую набережную на перекрестке улиц Толстого и Карла Маркса. Тут будет экстрим-парк со скейт-парком, детской площадкой, зоной отдыха, беговел-треком, спортивной площадкой. В Воткинске воплотят проект "Сила музыки и ветра" в районе улицы Чайковского: здесь появятся качели, рампа, детская зона, арт-объекты, лавочки у воды, подсветка. "Поздравляю горожан и команды Алексея Заметаева, Виктора Шестакова, Сергея Коновалова! Отличная работа. Удмуртия Меняется!" - добавил Бречалов.

https://ria.ru/20240819/brechalov-1967027461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сарапул, александр бречалов, глазов, воткинск, карл маркс, сергей коновалов