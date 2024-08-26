Три новых парка построят в городах Удмуртии, заявил Бречалов
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 26 авг - РИА Новости. В трёх удмуртских городах - Сарапуле, Глазове и Воткинске - появятся новые парки, эти проекты победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
IX Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды прошел в Калуге в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
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"Три новых парка будем строить в следующем году в республике! Все наши проекты победили в конкурсе малых городов и исторических поселений", - написал Бречалов в своём Telegram-канале.
Глава региона рассказал, что в следующем году в Сарапуле построят еще один сквер на набережной Камы, в Глазове сделают парковую набережную на перекрестке улиц Толстого и Карла Маркса. Тут будет экстрим-парк со скейт-парком, детской площадкой, зоной отдыха, беговел-треком, спортивной площадкой. В Воткинске воплотят проект "Сила музыки и ветра" в районе улицы Чайковского: здесь появятся качели, рампа, детская зона, арт-объекты, лавочки у воды, подсветка.
"Поздравляю горожан и команды Алексея Заметаева, Виктора Шестакова, Сергея Коновалова! Отличная работа. Удмуртия Меняется!" - добавил Бречалов.
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19 августа, 12:05