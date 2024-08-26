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Три новых парка построят в городах Удмуртии, заявил Бречалов - РИА Новости, 26.08.2024
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Удмуртская Республика
 
20:44 26.08.2024 (обновлено: 20:46 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/parki-1968615593.html
Три новых парка построят в городах Удмуртии, заявил Бречалов
Три новых парка построят в городах Удмуртии, заявил Бречалов - РИА Новости, 26.08.2024
Три новых парка построят в городах Удмуртии, заявил Бречалов
В трёх удмуртских городах - Сарапуле, Глазове и Воткинске - появятся новые парки, эти проекты победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:44
2024-08-26T20:46
удмуртская республика
общество
сарапул
александр бречалов
глазов
воткинск
карл маркс
сергей коновалов
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УФА, 26 авг - РИА Новости. В трёх удмуртских городах - Сарапуле, Глазове и Воткинске - появятся новые парки, эти проекты победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. IX Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды прошел в Калуге в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". "Три новых парка будем строить в следующем году в республике! Все наши проекты победили в конкурсе малых городов и исторических поселений", - написал Бречалов в своём Telegram-канале. Глава региона рассказал, что в следующем году в Сарапуле построят еще один сквер на набережной Камы, в Глазове сделают парковую набережную на перекрестке улиц Толстого и Карла Маркса. Тут будет экстрим-парк со скейт-парком, детской площадкой, зоной отдыха, беговел-треком, спортивной площадкой. В Воткинске воплотят проект "Сила музыки и ветра" в районе улицы Чайковского: здесь появятся качели, рампа, детская зона, арт-объекты, лавочки у воды, подсветка. "Поздравляю горожан и команды Алексея Заметаева, Виктора Шестакова, Сергея Коновалова! Отличная работа. Удмуртия Меняется!" - добавил Бречалов.
https://ria.ru/20240819/brechalov-1967027461.html
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общество, сарапул, александр бречалов, глазов, воткинск, карл маркс, сергей коновалов
Удмуртская Республика, Общество, Сарапул, Александр Бречалов, Глазов, Воткинск, Карл Маркс, Сергей Коновалов

Три новых парка построят в городах Удмуртии, заявил Бречалов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 26 авг - РИА Новости. В трёх удмуртских городах - Сарапуле, Глазове и Воткинске - появятся новые парки, эти проекты победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
IX Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды прошел в Калуге в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
«
"Три новых парка будем строить в следующем году в республике! Все наши проекты победили в конкурсе малых городов и исторических поселений", - написал Бречалов в своём Telegram-канале.
Глава региона рассказал, что в следующем году в Сарапуле построят еще один сквер на набережной Камы, в Глазове сделают парковую набережную на перекрестке улиц Толстого и Карла Маркса. Тут будет экстрим-парк со скейт-парком, детской площадкой, зоной отдыха, беговел-треком, спортивной площадкой. В Воткинске воплотят проект "Сила музыки и ветра" в районе улицы Чайковского: здесь появятся качели, рампа, детская зона, арт-объекты, лавочки у воды, подсветка.
"Поздравляю горожан и команды Алексея Заметаева, Виктора Шестакова, Сергея Коновалова! Отличная работа. Удмуртия Меняется!" - добавил Бречалов.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Бречалов: пять модульных ФАПов построили в удмуртских селах
19 августа, 12:05
 
Удмуртская РеспубликаОбществоСарапулАлександр БречаловГлазовВоткинскКарл МарксСергей Коновалов
 
 
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