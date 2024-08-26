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В Пакистане в результате теракта погибли более 20 человек - РИА Новости, 26.08.2024
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17:35 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/pakistan-1968579820.html
В Пакистане в результате теракта погибли более 20 человек
В Пакистане в результате теракта погибли более 20 человек - РИА Новости, 26.08.2024
В Пакистане в результате теракта погибли более 20 человек
Более 20 человек были расстреляны террористами в пакистанском Белуджистане после того, как боевики остановили движение на автотрассе, сообщает в понедельник... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:35
2024-08-26T17:35
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БАНГКОК, 26 авг – РИА Новости. Более 20 человек были расстреляны террористами в пакистанском Белуджистане после того, как боевики остановили движение на автотрассе, сообщает в понедельник пакистанская газета Dawn. "В результате теракта погибли 23 человека, высаженные из автобусов, следовавших из Пенджаба (пакистанской провинции) в Белуджистан", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на главу администрации провинции Белуджистан Шарфараза Бугти, опубликовавшего пост о теракте в своем аккаунте в социальной сети Х. Все погибшие были по рождению и этническому статусу пенджабцами, также говорится в сообщении. Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер Шахбаз Шариф осудили теракт, назвав его бесчеловечным убийством мирных жителей, и выразили глубокие соболезнования семьям погибших, сообщает газета. Издание отмечает, что отряд террористов, перекрывший трассу Пенджаб – Белуджистан и состоявший из 30–40 человек, принадлежал к наиболее активной в регионе вооруженной боевой группе "Армии освобождения белуджей" (Baloch Liberation Army, BLA), которая официально заявила, что именно ее бойцы совершили теракт. По информации газеты, совершенное нападение - это уже второй расстрел пассажиров междугороднего транспорта боевиками в этом году. В предыдущем нападении такого рода в апреле 2024 года погибли девять пассажиров автобуса, следовавшего из Пенджаба в Белуджистан, напоминает издание. По данным Пакистанского института исследований конфликтов и безопасности, в 2023 году в Белуджистане произошло не менее 170 нападений боевиков, в результате которых погиб 151 мирный житель и 114 сотрудников сил безопасности.
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в мире, белуджистан, пенджаб (пакистан), пакистан
В мире, Белуджистан, Пенджаб (Пакистан), Пакистан
В Пакистане в результате теракта погибли более 20 человек

Dawn: террористы расстреляли более 20 человек в пакистанском Белуджистане

© AP Photo / Arshad ButtМашина скорой помощи и военные в Пакистане
Машина скорой помощи и военные в Пакистане - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Arshad Butt
Машина скорой помощи и военные в Пакистане. Архивное фото
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БАНГКОК, 26 авг – РИА Новости. Более 20 человек были расстреляны террористами в пакистанском Белуджистане после того, как боевики остановили движение на автотрассе, сообщает в понедельник пакистанская газета Dawn.
"В результате теракта погибли 23 человека, высаженные из автобусов, следовавших из Пенджаба (пакистанской провинции) в Белуджистан", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на главу администрации провинции Белуджистан Шарфараза Бугти, опубликовавшего пост о теракте в своем аккаунте в социальной сети Х.
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Все погибшие были по рождению и этническому статусу пенджабцами, также говорится в сообщении.
Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер Шахбаз Шариф осудили теракт, назвав его бесчеловечным убийством мирных жителей, и выразили глубокие соболезнования семьям погибших, сообщает газета.
Издание отмечает, что отряд террористов, перекрывший трассу Пенджаб – Белуджистан и состоявший из 30–40 человек, принадлежал к наиболее активной в регионе вооруженной боевой группе "Армии освобождения белуджей" (Baloch Liberation Army, BLA), которая официально заявила, что именно ее бойцы совершили теракт.
По информации газеты, совершенное нападение - это уже второй расстрел пассажиров междугороднего транспорта боевиками в этом году. В предыдущем нападении такого рода в апреле 2024 года погибли девять пассажиров автобуса, следовавшего из Пенджаба в Белуджистан, напоминает издание.
По данным Пакистанского института исследований конфликтов и безопасности, в 2023 году в Белуджистане произошло не менее 170 нападений боевиков, в результате которых погиб 151 мирный житель и 114 сотрудников сил безопасности.
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В миреБелуджистанПенджаб (Пакистан)Пакистан
 
 
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