https://ria.ru/20240826/pakistan-1968579820.html

В Пакистане в результате теракта погибли более 20 человек

В Пакистане в результате теракта погибли более 20 человек - РИА Новости, 26.08.2024

В Пакистане в результате теракта погибли более 20 человек

Более 20 человек были расстреляны террористами в пакистанском Белуджистане после того, как боевики остановили движение на автотрассе, сообщает в понедельник... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T17:35

2024-08-26T17:35

2024-08-26T17:35

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БАНГКОК, 26 авг – РИА Новости. Более 20 человек были расстреляны террористами в пакистанском Белуджистане после того, как боевики остановили движение на автотрассе, сообщает в понедельник пакистанская газета Dawn. "В результате теракта погибли 23 человека, высаженные из автобусов, следовавших из Пенджаба (пакистанской провинции) в Белуджистан", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на главу администрации провинции Белуджистан Шарфараза Бугти, опубликовавшего пост о теракте в своем аккаунте в социальной сети Х. Все погибшие были по рождению и этническому статусу пенджабцами, также говорится в сообщении. Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер Шахбаз Шариф осудили теракт, назвав его бесчеловечным убийством мирных жителей, и выразили глубокие соболезнования семьям погибших, сообщает газета. Издание отмечает, что отряд террористов, перекрывший трассу Пенджаб – Белуджистан и состоявший из 30–40 человек, принадлежал к наиболее активной в регионе вооруженной боевой группе "Армии освобождения белуджей" (Baloch Liberation Army, BLA), которая официально заявила, что именно ее бойцы совершили теракт. По информации газеты, совершенное нападение - это уже второй расстрел пассажиров междугороднего транспорта боевиками в этом году. В предыдущем нападении такого рода в апреле 2024 года погибли девять пассажиров автобуса, следовавшего из Пенджаба в Белуджистан, напоминает издание. По данным Пакистанского института исследований конфликтов и безопасности, в 2023 году в Белуджистане произошло не менее 170 нападений боевиков, в результате которых погиб 151 мирный житель и 114 сотрудников сил безопасности.

https://ria.ru/20240117/pakistan-1921773616.html

https://ria.ru/20230929/smi-1899363511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белуджистан, пенджаб (пакистан), пакистан