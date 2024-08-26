https://ria.ru/20240826/pakistan-1968421117.html

Пакистан продолжит переговоры с Россией по совместным проектам в энергетике

Пакистан продолжит переговоры с Россией по совместным проектам в энергетике - РИА Новости, 26.08.2024

Пакистан продолжит переговоры с Россией по совместным проектам в энергетике

Пакистан продолжит переговоры с РФ по совместным проектам в энергетическом секторе, Исламабад заинтересован в сотрудничестве с Москвой на этом направлении,... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T05:15

2024-08-26T05:15

2024-08-26T05:15

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александр новак

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ИСЛАМАБАД, 26 авг - РИА Новости. Пакистан продолжит переговоры с РФ по совместным проектам в энергетическом секторе, Исламабад заинтересован в сотрудничестве с Москвой на этом направлении, заявила РИА Новости официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч. "Мы хотим сотрудничать в энергетическом секторе, текущее сотрудничество способствует этому желанию. Мы продолжим обсуждать различные проекты, по которым наши страны могут найти точки соприкосновения", - сказала она, комментируя озвученные ранее вице-премьером РФ Александром Новаком перспективы сотрудничества двух стран в энергетике. В июле Новак сообщил журналистам по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с пакистанским премьер-министром Шехбазом Шарифом в Астане на полях саммита ШОС, что РФ планирует направить делегацию в Пакистан с целью перейти в практическую плоскость обсуждения вопросов сотрудничества. По его словам, речь идет в том числе об участии российских компаний в строительстве и реконструкции объектов электроэнергетики, в первую очередь, гидроэлектростанции в Пакистане, теплоэлектростанции. Предметом обсуждения на встрече в Астане стал также вопрос строительства газопровода "Пакистанский поток", который должен связать инфраструктуру для приема СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны.

https://ria.ru/20240826/pakistan-1968418741.html

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пакистан, россия, астана, александр новак, владимир путин, шехбаз шариф, шос