Пакистан продолжит переговоры с Россией по совместным проектам в энергетике
МИД Пакистана: Исламабад продолжит переговоры с Россией по проектам в энергетике
© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
ИСЛАМАБАД, 26 авг - РИА Новости. Пакистан продолжит переговоры с РФ по совместным проектам в энергетическом секторе, Исламабад заинтересован в сотрудничестве с Москвой на этом направлении, заявила РИА Новости официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч.
"Мы хотим сотрудничать в энергетическом секторе, текущее сотрудничество способствует этому желанию. Мы продолжим обсуждать различные проекты, по которым наши страны могут найти точки соприкосновения", - сказала она, комментируя озвученные ранее вице-премьером РФ Александром Новаком перспективы сотрудничества двух стран в энергетике.
В июле Новак сообщил журналистам по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с пакистанским премьер-министром Шехбазом Шарифом в Астане на полях саммита ШОС, что РФ планирует направить делегацию в Пакистан с целью перейти в практическую плоскость обсуждения вопросов сотрудничества. По его словам, речь идет в том числе об участии российских компаний в строительстве и реконструкции объектов электроэнергетики, в первую очередь, гидроэлектростанции в Пакистане, теплоэлектростанции. Предметом обсуждения на встрече в Астане стал также вопрос строительства газопровода "Пакистанский поток", который должен связать инфраструктуру для приема СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны.