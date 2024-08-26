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Пакистан продолжит переговоры с Россией по совместным проектам в энергетике - РИА Новости, 26.08.2024
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05:15 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/pakistan-1968421117.html
Пакистан продолжит переговоры с Россией по совместным проектам в энергетике
Пакистан продолжит переговоры с Россией по совместным проектам в энергетике - РИА Новости, 26.08.2024
Пакистан продолжит переговоры с Россией по совместным проектам в энергетике
Пакистан продолжит переговоры с РФ по совместным проектам в энергетическом секторе, Исламабад заинтересован в сотрудничестве с Москвой на этом направлении,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T05:15
2024-08-26T05:15
пакистан
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ИСЛАМАБАД, 26 авг - РИА Новости. Пакистан продолжит переговоры с РФ по совместным проектам в энергетическом секторе, Исламабад заинтересован в сотрудничестве с Москвой на этом направлении, заявила РИА Новости официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч. "Мы хотим сотрудничать в энергетическом секторе, текущее сотрудничество способствует этому желанию. Мы продолжим обсуждать различные проекты, по которым наши страны могут найти точки соприкосновения", - сказала она, комментируя озвученные ранее вице-премьером РФ Александром Новаком перспективы сотрудничества двух стран в энергетике. В июле Новак сообщил журналистам по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с пакистанским премьер-министром Шехбазом Шарифом в Астане на полях саммита ШОС, что РФ планирует направить делегацию в Пакистан с целью перейти в практическую плоскость обсуждения вопросов сотрудничества. По его словам, речь идет в том числе об участии российских компаний в строительстве и реконструкции объектов электроэнергетики, в первую очередь, гидроэлектростанции в Пакистане, теплоэлектростанции. Предметом обсуждения на встрече в Астане стал также вопрос строительства газопровода "Пакистанский поток", который должен связать инфраструктуру для приема СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны.
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пакистан, россия, астана, александр новак, владимир путин, шехбаз шариф, шос
Пакистан, Россия, Астана, Александр Новак, Владимир Путин, Шехбаз Шариф, ШОС
Пакистан продолжит переговоры с Россией по совместным проектам в энергетике

МИД Пакистана: Исламабад продолжит переговоры с Россией по проектам в энергетике

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 26 авг - РИА Новости. Пакистан продолжит переговоры с РФ по совместным проектам в энергетическом секторе, Исламабад заинтересован в сотрудничестве с Москвой на этом направлении, заявила РИА Новости официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч.
"Мы хотим сотрудничать в энергетическом секторе, текущее сотрудничество способствует этому желанию. Мы продолжим обсуждать различные проекты, по которым наши страны могут найти точки соприкосновения", - сказала она, комментируя озвученные ранее вице-премьером РФ Александром Новаком перспективы сотрудничества двух стран в энергетике.
СПГ-терминал в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Пакистан ведет переговоры с Россией по поставкам СПГ
Вчера, 04:13
В июле Новак сообщил журналистам по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с пакистанским премьер-министром Шехбазом Шарифом в Астане на полях саммита ШОС, что РФ планирует направить делегацию в Пакистан с целью перейти в практическую плоскость обсуждения вопросов сотрудничества. По его словам, речь идет в том числе об участии российских компаний в строительстве и реконструкции объектов электроэнергетики, в первую очередь, гидроэлектростанции в Пакистане, теплоэлектростанции. Предметом обсуждения на встрече в Астане стал также вопрос строительства газопровода "Пакистанский поток", который должен связать инфраструктуру для приема СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны.
 
ПакистанРоссияАстанаАлександр НовакВладимир ПутинШехбаз ШарифШОС
 
 
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