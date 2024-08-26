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Главком ВСУ отчитался перед командующим силами НАТО в Европе о ходе боев

Главком ВСУ отчитался перед командующим силами НАТО в Европе о ходе боев - РИА Новости, 26.08.2024

Главком ВСУ отчитался перед командующим силами НАТО в Европе о ходе боев

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский сообщил, что отчитался перед главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T19:43

2024-08-26T19:43

2024-08-26T19:43

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский сообщил, что отчитался перед главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи о ситуации на фронте. "Провел разговор с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим вооруженных сил США в Европе, генералом Кристофером Каволи. Проинформировал о ситуации и ходе боевых действий на разных направлениях фронта", - написал Сырский в своем Telegram-канале. Он пояснил, что рассказал о потребности ВСУ, в частности, в боеприпасах, военной технике, обсудил усиление украинской системы ПВО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968418210.html

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в мире, россия, украина, европа, александр сырский, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины