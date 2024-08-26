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Главком ВСУ отчитался перед командующим силами НАТО в Европе о ходе боев - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/otchet-1968607729.html
Главком ВСУ отчитался перед командующим силами НАТО в Европе о ходе боев
Главком ВСУ отчитался перед командующим силами НАТО в Европе о ходе боев - РИА Новости, 26.08.2024
Главком ВСУ отчитался перед командующим силами НАТО в Европе о ходе боев
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский сообщил, что отчитался перед главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T19:43
2024-08-26T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
европа
александр сырский
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский сообщил, что отчитался перед главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи о ситуации на фронте. "Провел разговор с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим вооруженных сил США в Европе, генералом Кристофером Каволи. Проинформировал о ситуации и ходе боевых действий на разных направлениях фронта", - написал Сырский в своем Telegram-канале. Он пояснил, что рассказал о потребности ВСУ, в частности, в боеприпасах, военной технике, обсудил усиление украинской системы ПВО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968418210.html
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в мире, россия, украина, европа, александр сырский, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Александр Сырский, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Главком ВСУ отчитался перед командующим силами НАТО в Европе о ходе боев

Сырский отчитался перед командующим силами НАТО в Европе о ходе боев

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский сообщил, что отчитался перед главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи о ситуации на фронте.
«
"Провел разговор с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим вооруженных сил США в Европе, генералом Кристофером Каволи. Проинформировал о ситуации и ходе боевых действий на разных направлениях фронта", - написал Сырский в своем Telegram-канале.
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Он пояснил, что рассказал о потребности ВСУ, в частности, в боеприпасах, военной технике, обсудил усиление украинской системы ПВО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаАлександр СырскийСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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