https://ria.ru/20240826/osetija-1968433806.html

Южная Осетия настаивает на подписании документа о неприменении силы

Южная Осетия настаивает на подписании документа о неприменении силы - РИА Новости, 26.08.2024

Южная Осетия настаивает на подписании документа о неприменении силы

Южная Осетия по-прежнему настаивает на подписании документа о неприменении силы против республики, надеется на продвижение в этом вопросе, заявил в интервью РИА РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T08:58

2024-08-26T08:58

2024-08-26T08:58

в мире

южная осетия

россия

грузия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149075/29/1490752918_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_ed642b2f4d7db084c8e300145c3d2fc8.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Южная Осетия по-прежнему настаивает на подписании документа о неприменении силы против республики, надеется на продвижение в этом вопросе, заявил в интервью РИА Новости посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев. "Женевские дискуссии важны для Южной Осетии как единственная площадка, на которой республика имеет возможность доносить свою позицию до международного сообщества. Южная Осетия по-прежнему настаивает на подписании юридически обязывающего документа о неприменении силы против республики, и мы рассчитываем на продвижение в этом вопросе", - сказал дипломат. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20240826/tskhinval-1968429501.html

https://ria.ru/20240526/osetiya-1948498938.html

южная осетия

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная осетия, россия, грузия