Южная Осетия настаивает на подписании документа о неприменении силы
Цхинвал настаивает на договоре о неприменении силы против Южной Осетии
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Южная Осетия по-прежнему настаивает на подписании документа о неприменении силы против республики, надеется на продвижение в этом вопросе, заявил в интервью РИА Новости посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев.
"Женевские дискуссии важны для Южной Осетии как единственная площадка, на которой республика имеет возможность доносить свою позицию до международного сообщества. Южная Осетия по-прежнему настаивает на подписании юридически обязывающего документа о неприменении силы против республики, и мы рассчитываем на продвижение в этом вопросе", - сказал дипломат.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.
Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.