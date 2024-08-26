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Южная Осетия настаивает на подписании документа о неприменении силы - РИА Новости, 26.08.2024
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08:58 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/osetija-1968433806.html
Южная Осетия настаивает на подписании документа о неприменении силы
Южная Осетия настаивает на подписании документа о неприменении силы - РИА Новости, 26.08.2024
Южная Осетия настаивает на подписании документа о неприменении силы
Южная Осетия по-прежнему настаивает на подписании документа о неприменении силы против республики, надеется на продвижение в этом вопросе, заявил в интервью РИА РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:58
2024-08-26T08:58
в мире
южная осетия
россия
грузия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Южная Осетия по-прежнему настаивает на подписании документа о неприменении силы против республики, надеется на продвижение в этом вопросе, заявил в интервью РИА Новости посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев. "Женевские дискуссии важны для Южной Осетии как единственная площадка, на которой республика имеет возможность доносить свою позицию до международного сообщества. Южная Осетия по-прежнему настаивает на подписании юридически обязывающего документа о неприменении силы против республики, и мы рассчитываем на продвижение в этом вопросе", - сказал дипломат. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20240826/tskhinval-1968429501.html
https://ria.ru/20240526/osetiya-1948498938.html
южная осетия
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в мире, южная осетия, россия, грузия
В мире, Южная Осетия, Россия, Грузия
Южная Осетия настаивает на подписании документа о неприменении силы

Цхинвал настаивает на договоре о неприменении силы против Южной Осетии

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на одну из городских улиц в Цхинвале
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Южная Осетия по-прежнему настаивает на подписании документа о неприменении силы против республики, надеется на продвижение в этом вопросе, заявил в интервью РИА Новости посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев.
"Женевские дискуссии важны для Южной Осетии как единственная площадка, на которой республика имеет возможность доносить свою позицию до международного сообщества. Южная Осетия по-прежнему настаивает на подписании юридически обязывающего документа о неприменении силы против республики, и мы рассчитываем на продвижение в этом вопросе", - сказал дипломат.
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Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.
Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
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