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Опекунше с Урала, обвиняемой в убийстве ребенка, продлили арест - РИА Новости, 26.08.2024
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15:05 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/opekunsha-1968534310.html
Опекунше с Урала, обвиняемой в убийстве ребенка, продлили арест
Опекунше с Урала, обвиняемой в убийстве ребенка, продлили арест - РИА Новости, 26.08.2024
Опекунше с Урала, обвиняемой в убийстве ребенка, продлили арест
Опекунше из Екатеринбурга, обвиняемой в убийстве и истязании пятилетнего подопечного, продлили арест до 28 января 2025 года, следующее заседание по делу пройдет РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:05
2024-08-26T15:05
происшествия
екатеринбург
свердловский областной суд
урал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Опекунше из Екатеринбурга, обвиняемой в убийстве и истязании пятилетнего подопечного, продлили арест до 28 января 2025 года, следующее заседание по делу пройдет 28 октября, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. В понедельник Свердловский областной суд начал рассмотрение дела об убийстве и истязании пятилетнего ребенка, на скамье подсудимых – опекун мальчика Вероника Наумова. На первом заседании фигурантка говорила прессе, что мальчик якобы скончался из-за другого человека, а она "скрыла преступление", свою вину не признает. Ранее процесс закрыли от СМИ из-за сведений о детях в деле. "Сегодня Свердловский областной суд продлил срок содержания под стражей Веронике Наумовой по 28 января 2025 года включительно. Судебное следствие продолжается. Следующее заседание состоится 28 октября в 8.30 мск", – следует из сообщения суда. Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам его опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. Мальчик умер несколько месяцев назад, а опекунша это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь из-за его национальной принадлежности, избивала мальчика и применяла к нему пытки. В декабре 2022 года опекунша избила мальчика металлическим предметом, после чего утопила в ванне, спрятав тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила на него соцвыплаты более 119 тысяч рублей. По данным облсуда, опекуншу, помимо убийства, обвиняют еще в 61 преступлении: в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, пяти эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, трех эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, двух эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат. Преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и его племянника, отмечают правоохранительные органы.
https://ria.ru/20240820/ubiystvo-1967289820.html
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РИА Новости
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происшествия, екатеринбург, свердловский областной суд, урал
Происшествия, Екатеринбург, Свердловский областной суд, Урал
Опекунше с Урала, обвиняемой в убийстве ребенка, продлили арест

Опекунше с Урала, обвиняемой в убийстве ребенка, продлили арест до 28 января

© Фото : Свердловский областной суд/TelegramВероника Наумова, обвиняемая в убийстве пятилетнего мальчика, в зале суда
Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве пятилетнего мальчика, в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Свердловский областной суд/Telegram
Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве пятилетнего мальчика, в зале суда. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Опекунше из Екатеринбурга, обвиняемой в убийстве и истязании пятилетнего подопечного, продлили арест до 28 января 2025 года, следующее заседание по делу пройдет 28 октября, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
В понедельник Свердловский областной суд начал рассмотрение дела об убийстве и истязании пятилетнего ребенка, на скамье подсудимых – опекун мальчика Вероника Наумова. На первом заседании фигурантка говорила прессе, что мальчик якобы скончался из-за другого человека, а она "скрыла преступление", свою вину не признает. Ранее процесс закрыли от СМИ из-за сведений о детях в деле.
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"Сегодня Свердловский областной суд продлил срок содержания под стражей Веронике Наумовой по 28 января 2025 года включительно. Судебное следствие продолжается. Следующее заседание состоится 28 октября в 8.30 мск", – следует из сообщения суда.
Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам его опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. Мальчик умер несколько месяцев назад, а опекунша это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание.
По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь из-за его национальной принадлежности, избивала мальчика и применяла к нему пытки. В декабре 2022 года опекунша избила мальчика металлическим предметом, после чего утопила в ванне, спрятав тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила на него соцвыплаты более 119 тысяч рублей.
По данным облсуда, опекуншу, помимо убийства, обвиняют еще в 61 преступлении: в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, пяти эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, трех эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, двух эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат. Преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и его племянника, отмечают правоохранительные органы.
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