https://ria.ru/20240826/opekunsha-1968468971.html

Обвиняемая в убийстве опекунша с Урала утверждает, что проходила полиграф

Обвиняемая в убийстве опекунша с Урала утверждает, что проходила полиграф - РИА Новости, 26.08.2024

Обвиняемая в убийстве опекунша с Урала утверждает, что проходила полиграф

Опекунша из Екатеринбурга Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве пятилетнего мальчика, заявила, что три раза проходила полиграф, один раз он якобы даже... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:36

2024-08-26T11:36

2024-08-26T12:27

происшествия

екатеринбург

свердловский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Опекунша из Екатеринбурга Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве пятилетнего мальчика, заявила, что три раза проходила полиграф, один раз он якобы даже показал, что она не виновна. В понедельник Свердловский областной суд начал рассмотрение дела об убийстве и истязаниях пятилетнего ребенка, тело которого было скрыто в сумке в гараже на окраине Екатеринбурга. На скамье подсудимых – опекунша мальчика Вероника Наумова. "Я проходила три раза полиграф. По одному из результатов, где мне как раз задавали вопрос, причастна ли я к смерти ребенка, он показал, что я в этом не виновата. Но при этом было сказано, что я обманула полиграф", – заявила журналистам Наумова. Она также отметила, что не согласна с тем, что обвинение в истязаниях предъявлено и ее мужу Александру Наумову, который "не виноват и ее поддерживает". Вообще, пока процесс не закрыли от СМИ из-за сведений о детях в деле, Наумова активно общалась с журналистами, была спокойна, бодро отвечала на вопросы судьи, иногда улыбалась. Она заявила СМИ, что мальчик скончался "из-за другого человека", она якобы скрыла преступление, выгораживая "дорогого человека". Также она добавила, что готова вернуть деньги, полученные обманом. Свою вину Наумова не признает. Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам его опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. Мальчик умер семь месяцев назад, уточняли в региональном СК, а опекунша это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь из-за его национальной принадлежности, избивала мальчика и применяла к нему пытки. В декабре 2022 года опекунша избила мальчика металлическим предметом, после чего утопила в ванне, спрятав тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила на него соцвыплаты свыше 119 тысяч рублей. По данным суда, опекуншу, помимо убийства, обвиняют еще в 61 преступлении: в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, пяти эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, трех эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, двух эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат. Преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и его племянника, считают правоохранители.

https://ria.ru/20240118/istyazanie-1922154783.html

https://ria.ru/20240819/opeka-1966994087.html

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происшествия, екатеринбург, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)