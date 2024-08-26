https://ria.ru/20240826/omsk-1968441167.html
В Омске задержали мужчину, собиравшего данные о оборонном предприятии
В Омске задержали мужчину, собиравшего данные о оборонном предприятии - РИА Новости, 26.08.2024
В Омске задержали мужчину, собиравшего данные о оборонном предприятии
Сотрудники ФСБ задержали жителя Омска, который собирал и передавал украинским спецслужбам данные о деятельности одного из оборонных предприятий региона, сообщил РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:49
2024-08-26T09:49
2024-08-26T11:34
происшествия
россия
омск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Омска, который собирал и передавал украинским спецслужбам данные о деятельности одного из оборонных предприятий региона, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. "ФСБ задержан житель Омска по подозрению в совершении государственной измены. Установлено, что задержанный осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области", — уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело о госизмене в форме оказания помощи иностранному государству, направленной против безопасности России.ФСБ также опубликовала видео задержания и допроса злоумышленника.В ролике оперативники со словами "Руки за спину! Лицом вниз!" кладут мужчину, до этого искавшего что-то на заднем сидении автомобиля, на землю. Они надевают наручники, поднимают его на ноги и оповещают, что с ним скоро "детально пообщаются".После этого показано, как фигурант сидит на стуле и рассказывает, что его задержали за "выход на связь с украинской стороной, передачу информации, которой владел"."В ноябре прошлого года", — ответил он на вопрос оперативника о времени начала этого сотрудничества.По словам задержанного, общение с украинскими спецслужбами у него продлилось примерно до февраля-марта 2024 года. Он также рассказал, что предоставил украинской стороне информацию о "расположении на объекте цехов", потому что "помочь хотел".
https://ria.ru/20240122/gosizmena-1922700630.html
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание жителя Омска, передававшего на Украину данные о работе "оборонки"
ФСБ показала видео задержания и допроса жителя Омска, передававшего на Украину данные о работе "оборонки".
2024-08-26T09:49
true
PT1M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, омск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Омск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Омске задержали мужчину, собиравшего данные о оборонном предприятии
В Омске задержали мужчину, передававшего Украине данные об оборонном предприятии
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Омска, который собирал и передавал украинским спецслужбам данные о деятельности одного из оборонных предприятий региона, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
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"ФСБ задержан житель Омска по подозрению в совершении государственной измены. Установлено, что задержанный осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области", — уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело о госизмене в форме оказания помощи иностранному государству, направленной против безопасности России.
ФСБ также опубликовала видео задержания и допроса злоумышленника.
В ролике оперативники со словами "Руки за спину! Лицом вниз!" кладут мужчину, до этого искавшего что-то на заднем сидении автомобиля, на землю. Они надевают наручники, поднимают его на ноги и оповещают, что с ним скоро "детально пообщаются".
После этого показано, как фигурант сидит на стуле и рассказывает, что его задержали за "выход на связь с украинской стороной, передачу информации, которой владел".
"В ноябре прошлого года", — ответил он на вопрос оперативника о времени начала этого сотрудничества.
По словам задержанного, общение с украинскими спецслужбами у него продлилось примерно до февраля-марта 2024 года. Он также рассказал, что предоставил украинской стороне информацию о "расположении на объекте цехов", потому что "помочь хотел".