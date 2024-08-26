https://ria.ru/20240826/obvinenie-1968602568.html

Обвинение запросило срок экс-послу Украины, призывавшему убивать русских

Обвинение запросило срок экс-послу Украины, призывавшему убивать русских - РИА Новости, 26.08.2024

Обвинение запросило срок экс-послу Украины, призывавшему убивать русских

Гособвинитель в ходе прений сторон в Басманном районном суде Москвы просит назначить заочно шесть лет колонии бывшему послу Украины в Казахстане Петру... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:34

2024-08-26T18:34

2024-08-26T19:07

происшествия

украина

казахстан

москва

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Гособвинитель в ходе прений сторон в Басманном районном суде Москвы просит назначить заочно шесть лет колонии бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому*, призывавшему убивать русских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Прошу назначить Врублевскому* наказание в виде шести лет лишения свободы", - сказала гособвинитель. Врублевскому* вменяют пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия). По версии следствия, в августе 2022 года Врублевский* в ходе интервью сделал заявление, "формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России". Видеозапись этого интервью была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский* призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского* появилась в базе данных розыска МВД.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

https://ria.ru/20240611/troyanova-1952115105.html

https://ria.ru/20240104/ukraina-1919644921.html

украина

казахстан

москва

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происшествия, украина, казахстан, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)