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В Пермском крае выясняют обстоятельства гибели девочки в пруду - РИА Новости, 26.08.2024
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17:49 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/obstojatelstva-1968583532.html
В Пермском крае выясняют обстоятельства гибели девочки в пруду
В Пермском крае выясняют обстоятельства гибели девочки в пруду - РИА Новости, 26.08.2024
В Пермском крае выясняют обстоятельства гибели девочки в пруду
Следователи устанавливают обстоятельства гибели девочки, тело которой обнаружили в пруду Кочевского округа в Пермском крае, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:49
2024-08-26T17:49
происшествия
пермский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 26 авг - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели девочки, тело которой обнаружили в пруду Кочевского округа в Пермском крае, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Краевое МЧС накануне сообщило, что из пруда в деревне Хазово в Кочевском округе извлекли тело девочки 2013 года рождения. В местных пабликах в соцсетях появилась информация, что школьница якобы была сначала изнасилована, а потом утоплена. "Следственными органами СУСК России по Пермскому краю устанавливаются все обстоятельства смерти ребенка", - говорится в сообщении. Информацию о насильственных действиях в отношении ребенка в ведомстве пока не комментируют.
https://ria.ru/20240712/telo-1959360901.html
пермский край
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происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае выясняют обстоятельства гибели девочки в пруду

СК начал проверку после обнаружения тела девочки в пруду в Пермском крае

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 26 авг - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели девочки, тело которой обнаружили в пруду Кочевского округа в Пермском крае, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
Краевое МЧС накануне сообщило, что из пруда в деревне Хазово в Кочевском округе извлекли тело девочки 2013 года рождения. В местных пабликах в соцсетях появилась информация, что школьница якобы была сначала изнасилована, а потом утоплена.
«
"Следственными органами СУСК России по Пермскому краю устанавливаются все обстоятельства смерти ребенка", - говорится в сообщении. Информацию о насильственных действиях в отношении ребенка в ведомстве пока не комментируют.
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ПроисшествияПермский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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