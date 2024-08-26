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Минск не получал обращений от Киева с просьбой отвести войска от границы - РИА Новости, 26.08.2024
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18:13 26.08.2024 (обновлено: 18:20 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/obraschenie-1968590120.html
Минск не получал обращений от Киева с просьбой отвести войска от границы
Минск не получал обращений от Киева с просьбой отвести войска от границы - РИА Новости, 26.08.2024
Минск не получал обращений от Киева с просьбой отвести войска от границы
Украинская сторона не направляла Минску официальные обращения с просьбой отвести войска от украинско-белорусской границы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:13
2024-08-26T18:20
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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Украинская сторона не направляла Минску официальные обращения с просьбой отвести войска от украинско-белорусской границы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.Ранее МИД Украины в заявлении на своем сайте со ссылкой на разведку страны заявил, что Белоруссия "сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности сил специальных операций, вооружения и военной техники… в Гомельской области вблизи северных границ Украины". В ведомстве заверили, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий, и призвали Минск отвести войска от украинской границы "на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня"."Официально такие обращения от украинской стороны ни в каком виде к нам не поступали. Мы лишь видели это сообщение на просторах Интернета. Знаете, там хватает всякого", - сказал Глаз.Он добавил, что вопросы о целях данного заявления "точно надо адресовать МИД Украины". "Так что мы сами были бы признательны, если бы кто-нибудь смог нам разъяснить логику подобных заявлений. Как по нашему мнению, весьма замысловатую", - отметил пресс-секретарь."Получается, что руководство Украины запускает через территорию Беларуси боевые дроны, а неделю спустя на сайте своего МИД удивляется действиям наших вооруженных сил, выполняющих задачи по обеспечению безопасности территории Беларуси и наших граждан. В нашем понимании здесь все логично. Особенно, если учесть постоянные провокации на границе с украинской стороны, дислокацию группировки войск более 100 тысяч человек, заброску в Беларусь террористов, их снабжение и финансирование, тотальное минирование приграничной территории и многие другие вещи", - продолжил пресс-секретарь. В то же время он подчеркнул, что речь о классической логике. "А какой логикой руководствуется украинская сторона, мы не знаем", - добавил Глаз."Возможно, здесь присутствует некая хитрая игра, рассчитанная на внутреннее потребление либо на получение оваций с Запада. Однако главное в такой игре – не перехитрить самих себя", - заключил он.
https://ria.ru/20240824/ucheniya-1968287006.html
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в мире, киев, минск, белоруссия, мид украины
В мире, Киев, Минск, Белоруссия, МИД Украины
Минск не получал обращений от Киева с просьбой отвести войска от границы

Белоруссия не получала обращений от Киева с просьбой отвести войска от границы

© Sputnik | Перейти в медиабанкБелорусские пограничники на белорусско-украинской границе
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе. Архивное фото
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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Украинская сторона не направляла Минску официальные обращения с просьбой отвести войска от украинско-белорусской границы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
Ранее МИД Украины в заявлении на своем сайте со ссылкой на разведку страны заявил, что Белоруссия "сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности сил специальных операций, вооружения и военной техники… в Гомельской области вблизи северных границ Украины". В ведомстве заверили, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий, и призвали Минск отвести войска от украинской границы "на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня".
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«
"Официально такие обращения от украинской стороны ни в каком виде к нам не поступали. Мы лишь видели это сообщение на просторах Интернета. Знаете, там хватает всякого", - сказал Глаз.
Он добавил, что вопросы о целях данного заявления "точно надо адресовать МИД Украины". "Так что мы сами были бы признательны, если бы кто-нибудь смог нам разъяснить логику подобных заявлений. Как по нашему мнению, весьма замысловатую", - отметил пресс-секретарь.
«
"Получается, что руководство Украины запускает через территорию Беларуси боевые дроны, а неделю спустя на сайте своего МИД удивляется действиям наших вооруженных сил, выполняющих задачи по обеспечению безопасности территории Беларуси и наших граждан. В нашем понимании здесь все логично. Особенно, если учесть постоянные провокации на границе с украинской стороны, дислокацию группировки войск более 100 тысяч человек, заброску в Беларусь террористов, их снабжение и финансирование, тотальное минирование приграничной территории и многие другие вещи", - продолжил пресс-секретарь. В то же время он подчеркнул, что речь о классической логике. "А какой логикой руководствуется украинская сторона, мы не знаем", - добавил Глаз.
"Возможно, здесь присутствует некая хитрая игра, рассчитанная на внутреннее потребление либо на получение оваций с Запада. Однако главное в такой игре – не перехитрить самих себя", - заключил он.
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