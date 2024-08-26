https://ria.ru/20240826/oblasti-1968624594.html

Белгородской и Курской областям выделят более миллиарда рублей на медпомощь

Белгородской и Курской областям выделят более миллиарда рублей на медпомощь - РИА Новости, 26.08.2024

Белгородской и Курской областям выделят более миллиарда рублей на медпомощь

Более 1,1 миллиарда рублей может быть дополнительно выделено в 2024 году Белгородской и Курской областям на финансовое обеспечение медицинской помощи,... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T22:08

2024-08-26T22:08

2024-08-26T22:08

специальная военная операция на украине

курская область

белгородская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334286_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_37f8f1177b50062852cada29d9fb9c56.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 1,1 миллиарда рублей может быть дополнительно выделено в 2024 году Белгородской и Курской областям на финансовое обеспечение медицинской помощи, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет обеспечено перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам Территориальных фондов Белгородской и Курской областей в размере 1 166,5 миллионов рублей за счет средств нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования",- говорится в пояснительной записке к документу. По оценке регионов, Территориальному фонду Белгородской области потребуется в 2024 году 493,5 миллиона рублей, а Курской области - 673 миллиона, отмечается в пояснительной записке. Потребность бюджетов территориальных фондов Белгородской и Курской областей в дополнительных средствах возникла из-за приостановки деятельности на территории регионов ряда медорганизаций и оттоком жителей в другие субъекты. Предоставление средств на указанные цели будет осуществляться на основании распоряжения правительства России, уточняется в документе.

https://ria.ru/20240826/putin-1968540866.html

https://ria.ru/20240826/aes-1968612083.html

курская область

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, белгородская область, россия