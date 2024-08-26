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Белгородской и Курской областям выделят более миллиарда рублей на медпомощь - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:08 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/oblasti-1968624594.html
Белгородской и Курской областям выделят более миллиарда рублей на медпомощь
Белгородской и Курской областям выделят более миллиарда рублей на медпомощь - РИА Новости, 26.08.2024
Белгородской и Курской областям выделят более миллиарда рублей на медпомощь
Более 1,1 миллиарда рублей может быть дополнительно выделено в 2024 году Белгородской и Курской областям на финансовое обеспечение медицинской помощи,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T22:08
2024-08-26T22:08
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 1,1 миллиарда рублей может быть дополнительно выделено в 2024 году Белгородской и Курской областям на финансовое обеспечение медицинской помощи, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет обеспечено перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам Территориальных фондов Белгородской и Курской областей в размере 1 166,5 миллионов рублей за счет средств нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования",- говорится в пояснительной записке к документу. По оценке регионов, Территориальному фонду Белгородской области потребуется в 2024 году 493,5 миллиона рублей, а Курской области - 673 миллиона, отмечается в пояснительной записке. Потребность бюджетов территориальных фондов Белгородской и Курской областей в дополнительных средствах возникла из-за приостановки деятельности на территории регионов ряда медорганизаций и оттоком жителей в другие субъекты. Предоставление средств на указанные цели будет осуществляться на основании распоряжения правительства России, уточняется в документе.
https://ria.ru/20240826/putin-1968540866.html
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курская область, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Белгородская область, Россия
Белгородской и Курской областям выделят более миллиарда рублей на медпомощь

Белгородской и Курской областям выделят более 1,1 миллиарда рублей на медпомощь

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 1,1 миллиарда рублей может быть дополнительно выделено в 2024 году Белгородской и Курской областям на финансовое обеспечение медицинской помощи, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«
"Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет обеспечено перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам Территориальных фондов Белгородской и Курской областей в размере 1 166,5 миллионов рублей за счет средств нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования",- говорится в пояснительной записке к документу.
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По оценке регионов, Территориальному фонду Белгородской области потребуется в 2024 году 493,5 миллиона рублей, а Курской области - 673 миллиона, отмечается в пояснительной записке.
Потребность бюджетов территориальных фондов Белгородской и Курской областей в дополнительных средствах возникла из-за приостановки деятельности на территории регионов ряда медорганизаций и оттоком жителей в другие субъекты.
Предоставление средств на указанные цели будет осуществляться на основании распоряжения правительства России, уточняется в документе.
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