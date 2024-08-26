https://ria.ru/20240826/obekt-1968457423.html

В Ровненской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

В Ровненской области поврежден объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 26.08.2024

В Ровненской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Ровненской области на западе Украины после взрывов, сообщил в понедельник глава областной государственной... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T10:56

2024-08-26T10:56

2024-08-26T10:56

специальная военная операция на украине

в мире

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ровненская область

александр коваль

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Ровненской области на западе Украины после взрывов, сообщил в понедельник глава областной государственной администрации Александр Коваль в своем Telegram-канале. Он сообщил, что в Ровненской области утром в понедельник звучали взрывы, в результате чего зафиксированы повреждения на объекте энергетической инфраструктуры, ряд населенных пунктов в регионе обесточен. Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области поврежден объект энергетической инфраструктуры. "Там произошел пожар", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Ровно и подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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https://ria.ru/20240826/polsha-1968440851.html

https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968437229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, россия, ровненская область, александр коваль, дмитрий песков, вооруженные силы украины