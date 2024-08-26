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В Ровненской области поврежден объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/obekt-1968457423.html
В Ровненской области поврежден объект энергетической инфраструктуры
В Ровненской области поврежден объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 26.08.2024
В Ровненской области поврежден объект энергетической инфраструктуры
Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Ровненской области на западе Украины после взрывов, сообщил в понедельник глава областной государственной... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:56
2024-08-26T10:56
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
ровненская область
александр коваль
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Ровненской области на западе Украины после взрывов, сообщил в понедельник глава областной государственной администрации Александр Коваль в своем Telegram-канале. Он сообщил, что в Ровненской области утром в понедельник звучали взрывы, в результате чего зафиксированы повреждения на объекте энергетической инфраструктуры, ряд населенных пунктов в регионе обесточен. Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области поврежден объект энергетической инфраструктуры. "Там произошел пожар", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Ровно и подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240826/minenergo-1968452596.html
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в мире, запорожская область, россия, ровненская область, александр коваль, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Ровненская область, Александр Коваль, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Ровненской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

В Ровненской области сообщили о повреждении объекта энергоинфраструктуры

© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Ровненской области на западе Украины после взрывов, сообщил в понедельник глава областной государственной администрации Александр Коваль в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что в Ровненской области утром в понедельник звучали взрывы, в результате чего зафиксированы повреждения на объекте энергетической инфраструктуры, ряд населенных пунктов в регионе обесточен.
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Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области поврежден объект энергетической инфраструктуры.
"Там произошел пожар", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Ровно и подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги.
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Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияРовненская областьАлександр КовальДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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