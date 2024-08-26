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При возгорании на Омском НПЗ погиб один сотрудник - РИА Новости, 26.08.2024
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18:19 26.08.2024 (обновлено: 20:29 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/npz-1968591705.html
При возгорании на Омском НПЗ погиб один сотрудник
При возгорании на Омском НПЗ погиб один сотрудник - РИА Новости, 26.08.2024
При возгорании на Омском НПЗ погиб один сотрудник
При возгорании на ОНПЗ погиб один сотрудник и еще шестеро пострадали, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора ОНПЗ Кирилл Морозов. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:19
2024-08-26T20:29
происшествия
омск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 26 авг - РИА Новости. При возгорании на ОНПЗ погиб один сотрудник и еще шестеро пострадали, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора ОНПЗ Кирилл Морозов.Инцидент на предприятии произошел около 15.00. На Омском НПЗ загорелась одна из промышленных установок. Хлопок слышали в нескольких районах Омска. При возгорании пострадали семь человек. Спасатели и пожарные полностью локализовали возгорание."При возгорании на Омском НПЗ произошло несчастье — погиб один сотрудник предприятия, еще шестеро пострадали. Это большое горе. Омский НПЗ выражает соболезнования и окажет помощь семье погибшего, а также всю необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам", - сообщил Кирилл Морозов.По данным регионального МЧС площадь пожара составила 150 квадратных метров. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Ситуация с возгоранием на Омском нефтеперерабатывающем заводе находится под контролем, устанавливаются причины инцидента. Расследование продолжается.
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происшествия, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При возгорании на Омском НПЗ погиб один сотрудник

Омский НПЗ: при возгорании погиб один сотрудник, его семье окажут помощь

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПожар на Омском НПЗ
Пожар на Омском НПЗ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Пожар на Омском НПЗ
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ОМСК, 26 авг - РИА Новости. При возгорании на ОНПЗ погиб один сотрудник и еще шестеро пострадали, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора ОНПЗ Кирилл Морозов.
Инцидент на предприятии произошел около 15.00. На Омском НПЗ загорелась одна из промышленных установок. Хлопок слышали в нескольких районах Омска. При возгорании пострадали семь человек. Спасатели и пожарные полностью локализовали возгорание.
"При возгорании на Омском НПЗ произошло несчастье — погиб один сотрудник предприятия, еще шестеро пострадали. Это большое горе. Омский НПЗ выражает соболезнования и окажет помощь семье погибшего, а также всю необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам", - сообщил Кирилл Морозов.
По данным регионального МЧС площадь пожара составила 150 квадратных метров. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Ситуация с возгоранием на Омском нефтеперерабатывающем заводе находится под контролем, устанавливаются причины инцидента. Расследование продолжается.
Пожар на Омском НПЗ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Возгорание на Омском НПЗ не повлияет на объемы переработки
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ПроисшествияОмскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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