Рейтинг@Mail.ru
Сервис Notion прекратит работу в России - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 26.08.2024 (обновлено: 22:04 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/notion-1968623943.html
Сервис Notion прекратит работу в России
Сервис Notion прекратит работу в России - РИА Новости, 26.08.2024
Сервис Notion прекратит работу в России
Платформа для создания заметок и списков Notion с 9 сентября прекратит работу в России, следует из информации на сайте сервиса. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T22:03
2024-08-26T22:04
технологии
россия
сша
сан-франциско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130516/31/1305163193_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_09a2443fc5a1a1ac09c8898da423aaa3.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Платформа для создания заметок и списков Notion с 9 сентября прекратит работу в России, следует из информации на сайте сервиса. "Правительство США ввело ограничения, запрещающие доступ к некоторым программным продуктам и услугам любому лицу в России. В связи с этими ограничениями 9 сентября 2024 года Notion больше не будет предоставлять пользователям, находящимся в России, доступ к платформе", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 9 сентября сервис закроет все рабочие пространства, идентифицированные как расположенные в России. Также пользователям из страны будет запрещен доступ к Notion. Все пользователи, которых затронут изменения, будут иметь доступ к своим рабочим пространствам до 8 сентября, заключается в сообщении. Notion было запущено в 2016 году. Оно предоставляет пользователям возможность создавать заметки и списки, а также систематизировать существующую информацию. Одноимённая компания базируется в Сан-Франциско.
https://ria.ru/20240322/kompaniya-1935026681.html
россия
сша
сан-франциско
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130516/31/1305163193_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_7d34b6f2fd5339069194dbf4ec8b6f58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, сша, сан-франциско
Технологии, Россия, США, Сан-Франциско
Сервис Notion прекратит работу в России

Платформа для создания заметок Notion с 9 сентября прекратит работу в России

© Fotolia / blackdayМужчина с планшетом в руках
Мужчина с планшетом в руках - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Fotolia / blackday
Мужчина с планшетом в руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Платформа для создания заметок и списков Notion с 9 сентября прекратит работу в России, следует из информации на сайте сервиса.
«
"Правительство США ввело ограничения, запрещающие доступ к некоторым программным продуктам и услугам любому лицу в России. В связи с этими ограничениями 9 сентября 2024 года Notion больше не будет предоставлять пользователям, находящимся в России, доступ к платформе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 9 сентября сервис закроет все рабочие пространства, идентифицированные как расположенные в России. Также пользователям из страны будет запрещен доступ к Notion.
Все пользователи, которых затронут изменения, будут иметь доступ к своим рабочим пространствам до 8 сентября, заключается в сообщении.
Notion было запущено в 2016 году. Оно предоставляет пользователям возможность создавать заметки и списки, а также систематизировать существующую информацию. Одноимённая компания базируется в Сан-Франциско.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
СМИ: Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт
22 марта, 19:23
 
ТехнологииРоссияСШАСан-Франциско
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала