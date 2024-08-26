https://ria.ru/20240826/notion-1968623943.html
Сервис Notion прекратит работу в России
Сервис Notion прекратит работу в России - РИА Новости, 26.08.2024
Сервис Notion прекратит работу в России
Платформа для создания заметок и списков Notion с 9 сентября прекратит работу в России, следует из информации на сайте сервиса. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T22:03
2024-08-26T22:03
2024-08-26T22:04
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Платформа для создания заметок и списков Notion с 9 сентября прекратит работу в России, следует из информации на сайте сервиса. "Правительство США ввело ограничения, запрещающие доступ к некоторым программным продуктам и услугам любому лицу в России. В связи с этими ограничениями 9 сентября 2024 года Notion больше не будет предоставлять пользователям, находящимся в России, доступ к платформе", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 9 сентября сервис закроет все рабочие пространства, идентифицированные как расположенные в России. Также пользователям из страны будет запрещен доступ к Notion. Все пользователи, которых затронут изменения, будут иметь доступ к своим рабочим пространствам до 8 сентября, заключается в сообщении. Notion было запущено в 2016 году. Оно предоставляет пользователям возможность создавать заметки и списки, а также систематизировать существующую информацию. Одноимённая компания базируется в Сан-Франциско.
https://ria.ru/20240322/kompaniya-1935026681.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сша, сан-франциско
Технологии, Россия, США, Сан-Франциско
Сервис Notion прекратит работу в России
Платформа для создания заметок Notion с 9 сентября прекратит работу в России