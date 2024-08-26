https://ria.ru/20240826/neft-1968511519.html

На востоке Ливии приостановили добычу нефти

На востоке Ливии приостановили добычу нефти - РИА Новости, 26.08.2024

На востоке Ливии приостановили добычу нефти

Правительство на востоке Ливии, наделенное полномочиями Палатой представителей (парламентом), заявило о приостановке добычи и экспорта нефти в связи с... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:53

2024-08-26T13:53

2024-08-26T14:05

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КАИР, 26 авг - РИА Новости. Правительство на востоке Ливии, наделенное полномочиями Палатой представителей (парламентом), заявило о приостановке добычи и экспорта нефти в связи с форс-мажором на всех месторождениях."Ливийское правительство объявляет форс-мажор на всех месторождениях, портах, нефтяных организациях и предприятиях и приостановку добычи и экспорта нефти до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении правительства, которое базируется в Бенгази на востоке Ливии.Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) 7 августа объявила о приостановке нефтедобычи на месторождении Эш-Шарара в связи с форс-мажором. Ранее в августе NOC сообщала о частичном сокращении производства на месторождении на фоне протестных акций "Движения за права региона Феццан".В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями Палатой представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

https://ria.ru/20240820/polyanskiy-1967403364.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цены на нефть, ливия, в мире