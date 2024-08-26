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На востоке Ливии приостановили добычу нефти - РИА Новости, 26.08.2024
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13:53 26.08.2024 (обновлено: 14:05 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/neft-1968511519.html
На востоке Ливии приостановили добычу нефти
На востоке Ливии приостановили добычу нефти - РИА Новости, 26.08.2024
На востоке Ливии приостановили добычу нефти
Правительство на востоке Ливии, наделенное полномочиями Палатой представителей (парламентом), заявило о приостановке добычи и экспорта нефти в связи с... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:53
2024-08-26T14:05
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КАИР, 26 авг - РИА Новости. Правительство на востоке Ливии, наделенное полномочиями Палатой представителей (парламентом), заявило о приостановке добычи и экспорта нефти в связи с форс-мажором на всех месторождениях."Ливийское правительство объявляет форс-мажор на всех месторождениях, портах, нефтяных организациях и предприятиях и приостановку добычи и экспорта нефти до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении правительства, которое базируется в Бенгази на востоке Ливии.Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) 7 августа объявила о приостановке нефтедобычи на месторождении Эш-Шарара в связи с форс-мажором. Ранее в августе NOC сообщала о частичном сокращении производства на месторождении на фоне протестных акций "Движения за права региона Феццан".В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями Палатой представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20240820/polyanskiy-1967403364.html
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цены на нефть, ливия, в мире
Цены на нефть, Ливия, В мире
На востоке Ливии приостановили добычу нефти

На востоке Ливии приостановили добычу нефти и ввели форс-мажор на месторождениях

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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КАИР, 26 авг - РИА Новости. Правительство на востоке Ливии, наделенное полномочиями Палатой представителей (парламентом), заявило о приостановке добычи и экспорта нефти в связи с форс-мажором на всех месторождениях.
"Ливийское правительство объявляет форс-мажор на всех месторождениях, портах, нефтяных организациях и предприятиях и приостановку добычи и экспорта нефти до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении правительства, которое базируется в Бенгази на востоке Ливии.
Флаг Ливии - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Россия отвергла обвинения в нарушении санкционного режима в отношении Ливии
20 августа, 19:07
Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) 7 августа объявила о приостановке нефтедобычи на месторождении Эш-Шарара в связи с форс-мажором. Ранее в августе NOC сообщала о частичном сокращении производства на месторождении на фоне протестных акций "Движения за права региона Феццан".
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями Палатой представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
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18 августа, 13:49
 
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