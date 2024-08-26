https://ria.ru/20240826/naznachenie-1968618073.html

Мишустин назначил двух замов главы Минпросвещения

Мишустин назначил двух замов главы Минпросвещения - РИА Новости, 26.08.2024

Мишустин назначил двух замов главы Минпросвещения

Премьер РФ Михаил Мишустин назначил Ольгу Колударову и Ирину Шварцман заместителями министра просвещения России, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T21:01

2024-08-26T21:01

2024-08-26T21:01

россия

донецкая народная республика

республика калмыкия

анастасия зырянова

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин назначил Ольгу Колударову и Ирину Шварцман заместителями министра просвещения России, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. При этом от должности замминистра просвещения освобождены Анастасия Зырянова и Татьяна Васильевна. Соответствующие распоряжения подписаны главой кабмина. В документах уточняется, что и Зырянова, и Васильева попросили освободить их от должностей по собственному желанию. В Минпросвещения уточнили, что Колударова будет курировать содержание дошкольного и школьного образования, а также подготовку кадров, Шварцман, в свою очередь, будет заниматься региональным развитием и реализацией нацпроекта "Образование". В ведомстве напомнили, что Колударова с 2018 года работала заместителем директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ. В 2022 году она была назначена министром образования и науки Донецкой Народной Республики. Шварцман является выпускницей шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС – "школы губернаторов". С 2019 года она занимала должность заместителя председателя правительства Республики Калмыкия. В 2021 году назначена директором департамента развития инфраструктуры Минпросвещения России. На этой должности, как отмечается на сайте министерства, Шварцман добилась запуска программы капитального ремонта школ и дальнейшего расширения программы на детские сады и систему СПО. "Благодаря ее работе было досрочно реализовано поручение президента России по строительству 1300 школ в рамках нацпроекта "Образование", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240814/mishustin--1966107726.html

https://ria.ru/20240826/naznachenie-1968617326.html

россия

донецкая народная республика

республика калмыкия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, республика калмыкия, анастасия зырянова, михаил мишустин