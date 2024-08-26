Мишустин назначил двух замов главы Минпросвещения
Мишустин назначил Колударову и Шварцман заместителями главы Минпросвещения
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин назначил Ольгу Колударову и Ирину Шварцман заместителями министра просвещения России, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
При этом от должности замминистра просвещения освобождены Анастасия Зырянова и Татьяна Васильевна. Соответствующие распоряжения подписаны главой кабмина. В документах уточняется, что и Зырянова, и Васильева попросили освободить их от должностей по собственному желанию.
Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи
14 августа, 11:04
В Минпросвещения уточнили, что Колударова будет курировать содержание дошкольного и школьного образования, а также подготовку кадров, Шварцман, в свою очередь, будет заниматься региональным развитием и реализацией нацпроекта "Образование".
В ведомстве напомнили, что Колударова с 2018 года работала заместителем директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ. В 2022 году она была назначена министром образования и науки Донецкой Народной Республики.
Шварцман является выпускницей шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС – "школы губернаторов". С 2019 года она занимала должность заместителя председателя правительства Республики Калмыкия. В 2021 году назначена директором департамента развития инфраструктуры Минпросвещения России. На этой должности, как отмечается на сайте министерства, Шварцман добилась запуска программы капитального ремонта школ и дальнейшего расширения программы на детские сады и систему СПО.
"Благодаря ее работе было досрочно реализовано поручение президента России по строительству 1300 школ в рамках нацпроекта "Образование", - добавили в ведомстве.