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Русы в Византии. Открыты новые факты о личной гвардии императоров - РИА Новости, 26.08.2024
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Наука
 
03:00 26.08.2024
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Русы в Византии. Открыты новые факты о личной гвардии императоров
Русы в Византии. Открыты новые факты о личной гвардии императоров - РИА Новости, 26.08.2024
Русы в Византии. Открыты новые факты о личной гвардии императоров
Ученые КФУ имени В.И. Вернадского с помощью анализа средневековых источников обнаружили новые детали, касающиеся структуры армии византийских императоров. По их РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T03:00
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Ученые КФУ имени В.И. Вернадского с помощью анализа средневековых источников обнаружили новые детали, касающиеся структуры армии византийских императоров. По их словам, росы (русы), традиционно считавшиеся пехотинцами, служили также и в конных подразделениях. Исследование было представлено на VIII научной конференции музея-заповедника "Херсонес Таврический".В документах Византии "росы" упоминаются с IX века. Сегодня существуют разные точки зрения относительно этнической идентификации народа "русь"/"рос". Наиболее убедительной и обоснованной представляется версия о его скандинавском происхождении, рассказали специалисты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского."Если пользоваться летописной терминологией, то росы – "варяжское [скандинавское] племя", хотя сам термин "варяги" появился несколько позднее и обозначал как этническую (скандинавы), так и социальную принадлежность (воины-наемники). В самой Византийской империи отличали выходцев из Руси (росов) от выходцев непосредственно из Скандинавии (варягов/варангов)", – рассказал аспирант кафедры археологии и всеобщей истории КФУ Кемран Карашайски."Росы" на службе у ВизантииВизантийская империя активно использовала наемников-росов в своих вооруженных силах, начиная с X века. Исторические свидетельства указывают на участие росских отрядов в различных военных кампаниях, включая Критскую экспедицию под руководством патрикия и логофета дрома Имерия.Уже во второй половине 930-х гг. из них было организовано небольшое гвардейское подразделение, так называемая "тагма крещеных росов", а около 970 г. сформирован отдельный корпус императорских телохранителей – этерия пехотинцев. Традиционно считалось, что эти подразделения были исключительно пехотными. Однако новое исследование показало, что часть росов в этих элитных подразделениях была конной пехотой.Это открытие подтверждается как прямыми упоминаниями в византийских документах, так и косвенными свидетельствами, например, о росах, сопровождавших императора в походах и имевших при себе лошадей. Выводы ученых основаны на детальном анализе письменных источников – византийского руководства "Об устройстве лагеря" и армянского исторического сочинения "Всеобщая история" Степаноса Таронского. В качестве дополнительных аргументов и косвенных примеров также были привлечены данные византийской "Книги церемоний", исторических сочинений Льва Диакона, Анны Комнины, Аристакэса Ластивертци и исландской "Саги о людях из Лососьей долины".Контакты Византийской империи с Древней Русью имели высокое значение для обоих государств. В частности, византийские императоры были крайне заинтересованы в постоянном притоке росских солдат-наемников в свою армию, активно используя их как для нужд экспансии, так и для удержания собственной власти и сохранения стабильности внутри страны.В конечном итоге, именно из росов было составлено одно из подразделений императорских телохранителей, несших службу непосредственно при особе правителя. В этой связи крайне важно понимать, как именно использовались и как именно действовали подобные отряды.Детальное изучение источниковВ тексте византийского военного трактата "Об устройстве лагеря" (вторая половина 980-х гг.) содержится единственное прямое упоминание о "верховых росах" (οἱ Ῥῶς ἱππότας). В разделе с рекомендациями о том, как нужно атаковать вражеское войско, стоящее лагерем, в ночное время суток, автор советует императору выделить для быстрого неожиданного нападения значительные силы кавалерии, пеших дротикометателей и лучников, небольшое число тяжеловооруженных воинов, а также верховых росов.Кроме того, по словам Карашайски, верховое передвижение росов и варангов может быть подтверждено сообщением "Всеобщей истории" Степаноса Таронаци о пребывании в 1000 г. императора Василия II (976–1025) вместе с корпусом росов у крепости Хавтчич в регионе Тао, где разгорелся кровопролитный росо-иверийский конфликт. Поводом к нему армянский историк указывает ссору между ивером и воином "из пехотного отряда Рузов", который "нес сено для своей лошади".Таким образом, можно заключить, что по крайней мере часть контингентов росских наемников, присутствовавших на военной службе в Византийской империи, представляла из себя конную пехоту, передвигавшуюся верхом и спешивавшуюся для ведения дальнего и ближнего боя."Этерия пехотинцев, состоявшая из наемников скандинавского происхождения, на наш взгляд, должна была использовать лошадей по аналогии с тремя другими императорскими этериями, которые были подразделениями кавалерийскими", – рассказал Карашайски.По мнению ученых КФУ, проведенное исследование дополняет наши знания о военном деле Древней Руси и Византийской империи, а также о пребывании и действиях росских воинских формирований в регионе Восточного Средиземноморья в X–XI веках.
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Русы в Византии. Открыты новые факты о личной гвардии императоров

© Сгенерировано ИИВоины Византийской империи
Воины Византийской империи - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Ученые КФУ имени В.И. Вернадского с помощью анализа средневековых источников обнаружили новые детали, касающиеся структуры армии византийских императоров. По их словам, росы (русы), традиционно считавшиеся пехотинцами, служили также и в конных подразделениях. Исследование было представлено на VIII научной конференции музея-заповедника "Херсонес Таврический".
В документах Византии "росы" упоминаются с IX века. Сегодня существуют разные точки зрения относительно этнической идентификации народа "русь"/"рос". Наиболее убедительной и обоснованной представляется версия о его скандинавском происхождении, рассказали специалисты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.
"Если пользоваться летописной терминологией, то росы – "варяжское [скандинавское] племя", хотя сам термин "варяги" появился несколько позднее и обозначал как этническую (скандинавы), так и социальную принадлежность (воины-наемники). В самой Византийской империи отличали выходцев из Руси (росов) от выходцев непосредственно из Скандинавии (варягов/варангов)", – рассказал аспирант кафедры археологии и всеобщей истории КФУ Кемран Карашайски.
© Сгенерировано ИИВоины Византийской империи
Воины Византийской империи - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Сгенерировано ИИ
Воины Византийской империи

"Росы" на службе у Византии

Византийская империя активно использовала наемников-росов в своих вооруженных силах, начиная с X века. Исторические свидетельства указывают на участие росских отрядов в различных военных кампаниях, включая Критскую экспедицию под руководством патрикия и логофета дрома Имерия.
Уже во второй половине 930-х гг. из них было организовано небольшое гвардейское подразделение, так называемая "тагма крещеных росов", а около 970 г. сформирован отдельный корпус императорских телохранителей – этерия пехотинцев. Традиционно считалось, что эти подразделения были исключительно пехотными. Однако новое исследование показало, что часть росов в этих элитных подразделениях была конной пехотой.
© iStock.com / NastasicВизантийский император, окруженный своими придворными войсками
Византийский император, окруженный своими придворными войсками
Византийский император, окруженный своими придворными войсками
© iStock.com / Nastasic
1 из 3
© Public domain

Изображение отряда варяжской стражи из "Мадридского Скилицы", рукописи хроники Иоанна Скилицы. Видны боевые топоры — излюбленное оружие северных народов в средние века

Отряд варяжской стражи из Мадридского Скилицы, рукописи хроники Иоанна Скилицы

Изображение отряда варяжской стражи из "Мадридского Скилицы", рукописи хроники Иоанна Скилицы. Видны боевые топоры — излюбленное оружие северных народов в средние века

© Public domain
2 из 3
© iStock.com / duncan1890Византийский воин и императорский канцлер
Византийский воин и императорский канцлер
Византийский воин и императорский канцлер
© iStock.com / duncan1890
3 из 3
Византийский император, окруженный своими придворными войсками
© iStock.com / Nastasic
1 из 3

Изображение отряда варяжской стражи из "Мадридского Скилицы", рукописи хроники Иоанна Скилицы. Видны боевые топоры — излюбленное оружие северных народов в средние века

© Public domain
2 из 3
Византийский воин и императорский канцлер
© iStock.com / duncan1890
3 из 3
Это открытие подтверждается как прямыми упоминаниями в византийских документах, так и косвенными свидетельствами, например, о росах, сопровождавших императора в походах и имевших при себе лошадей. Выводы ученых основаны на детальном анализе письменных источников – византийского руководства "Об устройстве лагеря" и армянского исторического сочинения "Всеобщая история" Степаноса Таронского. В качестве дополнительных аргументов и косвенных примеров также были привлечены данные византийской "Книги церемоний", исторических сочинений Льва Диакона, Анны Комнины, Аристакэса Ластивертци и исландской "Саги о людях из Лососьей долины".
Контакты Византийской империи с Древней Русью имели высокое значение для обоих государств. В частности, византийские императоры были крайне заинтересованы в постоянном притоке росских солдат-наемников в свою армию, активно используя их как для нужд экспансии, так и для удержания собственной власти и сохранения стабильности внутри страны.
© Public domainВизантийская империя к 1000 году
Византийская империя к 1000 году - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Public domain
Византийская империя к 1000 году
В конечном итоге, именно из росов было составлено одно из подразделений императорских телохранителей, несших службу непосредственно при особе правителя. В этой связи крайне важно понимать, как именно использовались и как именно действовали подобные отряды.

Детальное изучение источников

В тексте византийского военного трактата "Об устройстве лагеря" (вторая половина 980-х гг.) содержится единственное прямое упоминание о "верховых росах" (οἱ Ῥῶς ἱππότας). В разделе с рекомендациями о том, как нужно атаковать вражеское войско, стоящее лагерем, в ночное время суток, автор советует императору выделить для быстрого неожиданного нападения значительные силы кавалерии, пеших дротикометателей и лучников, небольшое число тяжеловооруженных воинов, а также верховых росов.
Кроме того, по словам Карашайски, верховое передвижение росов и варангов может быть подтверждено сообщением "Всеобщей истории" Степаноса Таронаци о пребывании в 1000 г. императора Василия II (976–1025) вместе с корпусом росов у крепости Хавтчич в регионе Тао, где разгорелся кровопролитный росо-иверийский конфликт. Поводом к нему армянский историк указывает ссору между ивером и воином "из пехотного отряда Рузов", который "нес сено для своей лошади".
© Public domainИмператор Византии Василий II, коронуемый ангелами. Репродукция миниатюры из псалтыря, который специально изготовили для Василия II в качестве подарка
Император Византии Василий II, коронуемый ангелами. Репродукция миниатюры из псалтыря, который специально изготовили для Василия II в качестве подарка
Император Византии Василий II, коронуемый ангелами. Репродукция миниатюры из псалтыря, который специально изготовили для Василия II в качестве подарка
© Public domain
1 из 3
© Public domainВизантийские воины XIV в. Миниатюра рукописи "Романа об Александре"
Византийские воины XIV в. Миниатюра рукописи Романа об Александре
Византийские воины XIV в. Миниатюра рукописи "Романа об Александре"
© Public domain
2 из 3
© iStock.com / ZU_09Воины Византийской империи
Воины Византийской империи
Воины Византийской империи
© iStock.com / ZU_09
3 из 3
Император Византии Василий II, коронуемый ангелами. Репродукция миниатюры из псалтыря, который специально изготовили для Василия II в качестве подарка
© Public domain
1 из 3
Византийские воины XIV в. Миниатюра рукописи "Романа об Александре"
© Public domain
2 из 3
Воины Византийской империи
© iStock.com / ZU_09
3 из 3
Таким образом, можно заключить, что по крайней мере часть контингентов росских наемников, присутствовавших на военной службе в Византийской империи, представляла из себя конную пехоту, передвигавшуюся верхом и спешивавшуюся для ведения дальнего и ближнего боя.
"Этерия пехотинцев, состоявшая из наемников скандинавского происхождения, на наш взгляд, должна была использовать лошадей по аналогии с тремя другими императорскими этериями, которые были подразделениями кавалерийскими", – рассказал Карашайски.
CC BY-SA 3.0 / Archaicus / Byzantine armour "Klivanium" (Κλιβάνιον), c. 10th-12th c. Constsructed by Dimitris Katsikis, GreeceСовременная авторская реконструкция византийского ламеллярного доспеха кливания
Современная авторская реконструкция византийского ламеллярного доспеха кливания
Современная авторская реконструкция византийского ламеллярного доспеха кливания
CC BY-SA 3.0 / Archaicus / Byzantine armour "Klivanium" (Κλιβάνιον), c. 10th-12th c. Constsructed by Dimitris Katsikis, Greece
1 из 3
© Public domainРусы под стенами Константинополя (860 год)
Русы под стенами Константинополя, 860 год
Русы под стенами Константинополя (860 год)
© Public domain
2 из 3
© Public domainОсада города, миниатюра рукописи "Романа об Александре", XIV в.
Осада города, миниатюра рукописи Романа об Александре, XIV в.
Осада города, миниатюра рукописи "Романа об Александре", XIV в.
© Public domain
3 из 3
Современная авторская реконструкция византийского ламеллярного доспеха кливания
CC BY-SA 3.0 / Archaicus / Byzantine armour "Klivanium" (Κλιβάνιον), c. 10th-12th c. Constsructed by Dimitris Katsikis, Greece
1 из 3
Русы под стенами Константинополя (860 год)
© Public domain
2 из 3
Осада города, миниатюра рукописи "Романа об Александре", XIV в.
© Public domain
3 из 3
По мнению ученых КФУ, проведенное исследование дополняет наши знания о военном деле Древней Руси и Византийской империи, а также о пребывании и действиях росских воинских формирований в регионе Восточного Средиземноморья в X–XI веках.
 
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