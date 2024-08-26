Американец — участник атаки на Курскую область рассказал о хаосе в ВСУ
Наемник из США: после нападения на Курскую область в рядах ВСУ возник хаос
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Американец из ЧВК, боевики которой участвуют в нападении на Курскую область, заявил в интервью телеканалу ABC News о хаосе в рядах ВСУ.
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"Нас просили пойти в Курск, в Курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию", — сказал он.
Наемника не представили, его лицо было закрыто маской, на глазах темные очки.
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"Я искренне обеспокоен тем, что они (ВСУ. — Прим. ред.) чрезмерно растянуты, многие люди тоже, и они сами", — отметил он.
При этом американец пытался оправдать свое участие в террористической вылазке заявлением о борьбе "с авторитаризмом не только на Украине, но и в России".
Ранее Forward Observations Group, боевики которой участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители, отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.
Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", — гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области.
В МИД России заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в Курскую область доказывает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В ведомстве подчеркнули, что в отношении всех причастных иностранцев в соответствии с Уголовным кодексом проведут все необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 26 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 6,2 тысячи военнослужащих и 73 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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