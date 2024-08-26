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Американец — участник атаки на Курскую область рассказал о хаосе в ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 26.08.2024 (обновлено: 00:15 27.08.2024)
https://ria.ru/20240826/naemnik-1968625829.html
Американец — участник атаки на Курскую область рассказал о хаосе в ВСУ
Американец — участник атаки на Курскую область рассказал о хаосе в ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
Американец — участник атаки на Курскую область рассказал о хаосе в ВСУ
Американец из ЧВК, боевики которой участвуют в нападении на Курскую область, заявил в интервью телеканалу ABC News о хаосе в рядах ВСУ. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-26T22:27
2024-08-27T00:15
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Американец из ЧВК, боевики которой участвуют в нападении на Курскую область, заявил в интервью телеканалу ABC News о хаосе в рядах ВСУ.&quot;Нас просили пойти в Курск, в Курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию&quot;, — сказал он.Наемника не представили, его лицо было закрыто маской, на глазах темные очки. &quot;Я искренне обеспокоен тем, что они (ВСУ. — Прим. ред.) чрезмерно растянуты, многие люди тоже, и они сами&quot;, — отметил он.При этом американец пытался оправдать свое участие в террористической вылазке заявлением о борьбе "с авторитаризмом не только на Украине, но и в России". Ранее Forward Observations Group, боевики которой участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители, отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ. Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", — гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД России заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в Курскую область доказывает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В ведомстве подчеркнули, что в отношении всех причастных иностранцев в соответствии с Уголовным кодексом проведут все необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности. Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 26 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 6,2 тысячи военнослужащих и 73 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240826/zelenskij-1968625103.html
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Уничтожение боеприпасом "Ланцет" радиолокационной станции ВСУ в Сумской области
Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в районе лесопосадки в Сумской области была обнаружена радиолокационная станция (РЛС) СТ-68 ВСУ. Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет». Объективный контроль уничтожения украинской РЛС СТ-68 осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Американец — участник атаки на Курскую область рассказал о хаосе в ВСУ

Наемник из США: после нападения на Курскую область в рядах ВСУ возник хаос

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Американец из ЧВК, боевики которой участвуют в нападении на Курскую область, заявил в интервью телеканалу ABC News о хаосе в рядах ВСУ.
«

"Нас просили пойти в Курск, в Курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию", — сказал он.

Наемника не представили, его лицо было закрыто маской, на глазах темные очки.
«

"Я искренне обеспокоен тем, что они (ВСУ. — Прим. ред.) чрезмерно растянуты, многие люди тоже, и они сами", — отметил он.

При этом американец пытался оправдать свое участие в террористической вылазке заявлением о борьбе "с авторитаризмом не только на Украине, но и в России".
Ранее Forward Observations Group, боевики которой участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители, отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.
Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", — гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области.
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В МИД России заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в Курскую область доказывает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В ведомстве подчеркнули, что в отношении всех причастных иностранцев в соответствии с Уголовным кодексом проведут все необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 26 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 6,2 тысячи военнослужащих и 73 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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