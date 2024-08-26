https://ria.ru/20240826/naemnik-1968625829.html

Американец — участник атаки на Курскую область рассказал о хаосе в ВСУ

Американец — участник атаки на Курскую область рассказал о хаосе в ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024

Американец — участник атаки на Курскую область рассказал о хаосе в ВСУ

Американец из ЧВК, боевики которой участвуют в нападении на Курскую область, заявил в интервью телеканалу ABC News о хаосе в рядах ВСУ. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-26T22:27

2024-08-26T22:27

2024-08-27T00:15

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Американец из ЧВК, боевики которой участвуют в нападении на Курскую область, заявил в интервью телеканалу ABC News о хаосе в рядах ВСУ."Нас просили пойти в Курск, в Курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию", — сказал он.Наемника не представили, его лицо было закрыто маской, на глазах темные очки. "Я искренне обеспокоен тем, что они (ВСУ. — Прим. ред.) чрезмерно растянуты, многие люди тоже, и они сами", — отметил он.При этом американец пытался оправдать свое участие в террористической вылазке заявлением о борьбе "с авторитаризмом не только на Украине, но и в России". Ранее Forward Observations Group, боевики которой участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители, отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ. Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", — гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД России заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в Курскую область доказывает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В ведомстве подчеркнули, что в отношении всех причастных иностранцев в соответствии с Уголовным кодексом проведут все необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности. Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 26 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 6,2 тысячи военнослужащих и 73 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240826/zelenskij-1968625103.html

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

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курская область

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Уничтожение боеприпасом "Ланцет" радиолокационной станции ВСУ в Сумской области Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в районе лесопосадки в Сумской области была обнаружена радиолокационная станция (РЛС) СТ-68 ВСУ. Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет». Объективный контроль уничтожения украинской РЛС СТ-68 осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени. 2024-08-26T22:27 true PT0M17S

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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, служба безопасности украины