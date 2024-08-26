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Беженка из-под Суджи рассказала о наемнике, расстрелявшем ее соседку - РИА Новости, 26.08.2024
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07:00 26.08.2024 (обновлено: 10:02 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/naemnik-1968409977.html
Беженка из-под Суджи рассказала о наемнике, расстрелявшем ее соседку
Беженка из-под Суджи рассказала о наемнике, расстрелявшем ее соседку - РИА Новости, 26.08.2024
Беженка из-под Суджи рассказала о наемнике, расстрелявшем ее соседку
Солдаты ВСУ и наемник расстреливали мирных в одном из сел Суджанского района Курской области, рассказала РИА Новости жительница этого населенного пункта Нелли,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:00
2024-08-26T10:02
курская область
россия
вооруженные силы украины
суджа
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Солдаты ВСУ и наемник расстреливали мирных в одном из сел Суджанского района Курской области, рассказала РИА Новости жительница этого населенного пункта Нелли, которая оттуда эвакуировалась."В селе осталось около десяти человек. Мама с сестрой уехали раньше, а я еще несколько дней жила в подвале. Как-то раз увидела троих вэсэушников: двух украинцев и одного наемника, не говорившего по-русски. Они направились к дому моей 25-летней соседки. Та назвала их фашистами и заявила, что они хуже немцев. Девушку расстреляли — прямо на глазах у меня и ее младшей сестры. Та испугалась и убежала, что с ней произошло дальше, не знаю", — сказала Нелли.Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Нелли рассказывает про убийство девушки вэсэушниками
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курская область, россия, вооруженные силы украины, суджа
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Суджа
Беженка из-под Суджи рассказала о наемнике, расстрелявшем ее соседку

Беженка из-под Суджи: наемник расстрелял девушку, назвавшую его фашистом

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ в Запорожской области
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Солдаты ВСУ и наемник расстреливали мирных в одном из сел Суджанского района Курской области, рассказала РИА Новости жительница этого населенного пункта Нелли, которая оттуда эвакуировалась.
"В селе осталось около десяти человек. Мама с сестрой уехали раньше, а я еще несколько дней жила в подвале. Как-то раз увидела троих вэсэушников: двух украинцев и одного наемника, не говорившего по-русски. Они направились к дому моей 25-летней соседки. Та назвала их фашистами и заявила, что они хуже немцев. Девушку расстреляли — прямо на глазах у меня и ее младшей сестры. Та испугалась и убежала, что с ней произошло дальше, не знаю", — сказала Нелли.
Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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Курская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСуджа
 
 
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