https://ria.ru/20240826/naemnik-1968409977.html

Беженка из-под Суджи рассказала о наемнике, расстрелявшем ее соседку

Беженка из-под Суджи рассказала о наемнике, расстрелявшем ее соседку - РИА Новости, 26.08.2024

Беженка из-под Суджи рассказала о наемнике, расстрелявшем ее соседку

Солдаты ВСУ и наемник расстреливали мирных в одном из сел Суджанского района Курской области, рассказала РИА Новости жительница этого населенного пункта Нелли,... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T07:00

2024-08-26T07:00

2024-08-26T10:02

курская область

россия

вооруженные силы украины

суджа

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Солдаты ВСУ и наемник расстреливали мирных в одном из сел Суджанского района Курской области, рассказала РИА Новости жительница этого населенного пункта Нелли, которая оттуда эвакуировалась."В селе осталось около десяти человек. Мама с сестрой уехали раньше, а я еще несколько дней жила в подвале. Как-то раз увидела троих вэсэушников: двух украинцев и одного наемника, не говорившего по-русски. Они направились к дому моей 25-летней соседки. Та назвала их фашистами и заявила, что они хуже немцев. Девушку расстреляли — прямо на глазах у меня и ее младшей сестры. Та испугалась и убежала, что с ней произошло дальше, не знаю", — сказала Нелли.Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240825/chvk-1968369554.html

курская область

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Нелли рассказывает про убийство девушки вэсэушниками убийство 2024-08-26T07:00 true PT2M44S

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курская область, россия, вооруженные силы украины, суджа