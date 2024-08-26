https://ria.ru/20240826/moskva-1968460366.html

Производство компьютеров, оптики и электроники в Москве выросло в два раза

Производство компьютеров, оптики и электроники в Москве выросло в два раза - РИА Новости, 26.08.2024

Производство компьютеров, оптики и электроники в Москве выросло в два раза

За первое полугодие московские производители высокотехнологичной продукции — компьютеров, оптики и электроники — увеличили объемы производства практически на... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:13

2024-08-26T11:13

2024-08-26T11:30

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. За первое полугодие московские производители высокотехнологичной продукции — компьютеров, оптики и электроники — увеличили объемы производства практически на 102%, если сравнивать с таким же показателем прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о росте столичного обрабатывающего производства на 20% за первые шесть месяцев текущего года."Город поддерживает развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей по поручению Сергея Собянина, поэтому они традиционно демонстрируют рост. Так, по итогам первого полугодия 2024 года московские производители компьютеров, оптики и электроники увеличили объем выпуска продукции в два раза, а объем отгруженных товаров вырос более чем в 1,3 раза. Столичные компании успешно ведут разработки, регистрируют патенты и внедряют инновационные технологии. Сейчас в сфере R&D задействовано 300 тысяч москвичей", — отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По его словам, аналогичный общероссийский показатель составил 35%.В натуральном выражении за полугодие в 1,7 раза увеличен выпуск диодов и транзисторов, более чем в 2,1 раза — полупроводниковых приборов и их частей, более чем в 3,7 раза — сетевых, звуковых и видеоплат. Помимо этого, московские компании практически в 4,7 раза нарастили производство компьютеров, их составляющих и принадлежностей к ним, в полтора раза — электронно-вычислительных и цифровых машин и в 106,5 раза — блоков и частей к ЭВМ. Положительная динамика отмечена и в выпуске коммуникационной аппаратуры — этой продукции изготовили почти в шесть раз больше. А рост производства устройств охранной или пожарной сигнализации увеличился примерно на 22%. Помимо этого, более чем на 18% увеличен выпуск инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний.Москва активно создает благоприятные условия для промышленников. Уже семь лет город входит в тройку регионов с наиболее привлекательным инвестиционным климатом, а также пять лет занимает в рейтинге первое место. За последние пять лет наблюдается двукратный рост инвестиций в основной капитал.Один из инструментов поддержки — статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", который обеспечивает предприятиям специальный налоговый режим — они освобождены от имущественного, земельного, транспортного налогов. Ставка налога на прибыль для резидентов снижена до 2%. Среди прочих, на базе ОЭЗ действует кластер фотоники и микроэлектроники."Столица активно реализует кластерный подход в развитии промышленности. Он обеспечивает тесную интеграцию с промышленной инфраструктурой, решает вопросы подготовки кадров, создает отраслевую синергию и повышает конкурентоспособность компаний. Один из таких кластеров — фотоники и микроэлектроники, уже объединил около 60 предприятий", — рассказал министр правительства Москвы, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.Столица — город с развитым производством. В Москве работает свыше 4,2 тысячи промышленных предприятий, где трудоустроены 725 тысяч человек. Каждый год в городе открывается до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Они производят различные товары и активно внедряют инновации.

https://ria.ru/20240823/moskva-1967994109.html

https://ria.ru/20240823/moskva-1967964219.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов