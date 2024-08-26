https://ria.ru/20240826/moshenniki-1968503980.html

В Петербурге женщина поджигала автомобили по наводке мошенников

В Петербурге женщина поджигала автомобили по наводке мошенников - РИА Новости, 26.08.2024

В Петербурге женщина поджигала автомобили по наводке мошенников

Жительница Калмыкии, которая поджигала автомобили в Петербурге, задержана, выяснилось, что она действовала по наводке мошенников, сообщает пресс-служба главного РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:29

2024-08-26T13:29

2024-08-26T13:46

происшествия

санкт-петербург

россия

красногвардейский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

bmw ag

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Жительница Калмыкии, которая поджигала автомобили в Петербурге, задержана, выяснилось, что она действовала по наводке мошенников, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по городу и Ленобласти. В ночь на 25 августа в полицию Красногвардейского района поступили сообщения о возгорании двух автомобилей: Mercedes у дома 32 по Заневскому проспекту и BMW у дома 35 по Республиканской улице. "На последнем адресе наряд патрульно-постовой службы полиции при патрулировании задержал подозрительную женщину. Выяснилось, что оба автомобиля сгорели в результате поджога, а задержанная, 46-летняя неработающая жительница Калмыкии, имеет к этому непосредственное отношение", - сообщает пресс-служба ГУМВД. После задержания выяснилось, что аналогичные поджоги незадолго до этого были совершены еще в трех районах Петербурга. Так, по данным регионального Главка МВД, в Кировском районе у дома 25 по улице Гладкова сожгли автомобиль Audi A4, в Адмиралтейском районе у дома 48 по Рижскому проспекту - Skoda Rapid, а в Центральном районе у дома 19 в переулке Джамбула подожгли Opel Astra. Как сообщили в пресс-службе ГУМВД, в ходе допроса выяснилось, что подозреваемая стала жертвой дистанционного мошенничества. В конце июля через мессенджер с ней связались неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что некие злоумышленники якобы использовали ее банковские реквизиты для перевода денежных средств для поддержки запрещенных организаций. Дальше "силовики" убедили женщину взять кредит в размере 1,7 миллиона рублей и положить их на продиктованные счета. "Женщину убедили под предлогом участия в поимке злоумышленников самой пойти на преступления – совершить поджоги автомобилей в различных районах города. Для этого она купила канистру с бензином и по указке звонивших за несколько часов подожгла пять автомобилей. При этом, если не задержание, поджоги бы продолжились", - отмечают в пресс-службе. По всем фактам полицейское следствие возбудило уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Одновременно полицейские приняли у нее заявление по факту совершенного мошенничества и возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

https://ria.ru/20240207/muzhchina-1925964658.html

https://ria.ru/20240820/moshenniki-1967204580.html

https://ria.ru/20240819/podzhogi-1967034588.html

санкт-петербург

россия

красногвардейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жительница Калмыкии по наводке аферистов подожгла пять автомобилей В Петербурге жительница Калмыкии по наводке аферистов подожгла пять автомобилей, она задержана. Мошенники убедили женщину, что кто-то использует ее счета для перевода денег террористам. Они уговорили ее оформить кредиты на 1,7 млн "для исчерпания кредитного потенциала" и перевести деньги им. Затем аферисты снова позвонили и убедили поджечь несколько автомобилей под предлогом поимки тех, кто использовал ее банковские счета. 2024-08-26T13:29 true PT2M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, красногвардейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), bmw ag, skoda auto, mercedes, bmw 1, audi a8