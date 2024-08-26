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Василий Боля подал документы как независимый кандидат в президенты Молдавии - РИА Новости, 26.08.2024
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16:04 26.08.2024 (обновлено: 16:24 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/moldaviya-1968554294.html
Василий Боля подал документы как независимый кандидат в президенты Молдавии
Василий Боля подал документы как независимый кандидат в президенты Молдавии - РИА Новости, 26.08.2024
Василий Боля подал документы как независимый кандидат в президенты Молдавии
Выдвинутый молдавским оппозиционным блоком "Победа" кандидатом в президенты Молдавии Владимир Боля подал документы в Центральную избирательную комиссию как... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:04
2024-08-26T16:24
василий боля
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КИШИНЕВ, 26 авг - РИА Новости. Выдвинутый молдавским оппозиционным блоком "Победа" кандидатом в президенты Молдавии Владимир Боля подал документы в Центральную избирательную комиссию как независимый кандидат, передает корреспондент РИА Новости.Апелляционная палата ранее Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Лидер блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или как кандидат от партии, сохраняя при этом поддержку блока, несмотря на запрет политсиле участвовать в выборах.В понедельник Боля принес документы в ЦИК, чтобы вновь попытаться зарегистрироваться, но уже как независимый кандидат. Он просит Центризбирком одобрить инициативную группу, которая начнет сбор подписей в поддержку его кандидатуры.Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майя Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
https://ria.ru/20240819/moldavija-1967056206.html
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василий боля, молдавия, илан шор, майя санду, в мире
Василий Боля, Молдавия, Илан Шор, Майя Санду, В мире
Василий Боля подал документы как независимый кандидат в президенты Молдавии

Выдвинутый "Победой" Боля подал документы как независимый кандидат в президенты

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВасилий Боля
Василий Боля - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Василий Боля. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 авг - РИА Новости. Выдвинутый молдавским оппозиционным блоком "Победа" кандидатом в президенты Молдавии Владимир Боля подал документы в Центральную избирательную комиссию как независимый кандидат, передает корреспондент РИА Новости.
Апелляционная палата ранее Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Лидер блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или как кандидат от партии, сохраняя при этом поддержку блока, несмотря на запрет политсиле участвовать в выборах.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Шор призвал отказаться от курса Молдавии в ЕС
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В понедельник Боля принес документы в ЦИК, чтобы вновь попытаться зарегистрироваться, но уже как независимый кандидат. Он просит Центризбирком одобрить инициативную группу, которая начнет сбор подписей в поддержку его кандидатуры.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майя Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
ЦИК Молдавии зарегистрировал инициативную группу в поддержку Санду
24 августа, 17:40
 
Василий БоляМолдавияИлан ШорМайя СандуВ мире
 
 
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