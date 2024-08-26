https://ria.ru/20240826/moldaviya-1968554294.html

Василий Боля подал документы как независимый кандидат в президенты Молдавии

Василий Боля подал документы как независимый кандидат в президенты Молдавии - РИА Новости, 26.08.2024

Василий Боля подал документы как независимый кандидат в президенты Молдавии

Выдвинутый молдавским оппозиционным блоком "Победа" кандидатом в президенты Молдавии Владимир Боля подал документы в Центральную избирательную комиссию как... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:04

2024-08-26T16:04

2024-08-26T16:24

василий боля

молдавия

илан шор

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в мире

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КИШИНЕВ, 26 авг - РИА Новости. Выдвинутый молдавским оппозиционным блоком "Победа" кандидатом в президенты Молдавии Владимир Боля подал документы в Центральную избирательную комиссию как независимый кандидат, передает корреспондент РИА Новости.Апелляционная палата ранее Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Лидер блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или как кандидат от партии, сохраняя при этом поддержку блока, несмотря на запрет политсиле участвовать в выборах.В понедельник Боля принес документы в ЦИК, чтобы вновь попытаться зарегистрироваться, но уже как независимый кандидат. Он просит Центризбирком одобрить инициативную группу, которая начнет сбор подписей в поддержку его кандидатуры.Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майя Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.

https://ria.ru/20240819/moldavija-1967056206.html

https://ria.ru/20240824/sandu-1968259407.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

василий боля, молдавия, илан шор, майя санду, в мире