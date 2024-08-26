Василий Боля подал документы как независимый кандидат в президенты Молдавии
Выдвинутый "Победой" Боля подал документы как независимый кандидат в президенты
Василий Боля. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 авг - РИА Новости. Выдвинутый молдавским оппозиционным блоком "Победа" кандидатом в президенты Молдавии Владимир Боля подал документы в Центральную избирательную комиссию как независимый кандидат, передает корреспондент РИА Новости.
Апелляционная палата ранее Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Лидер блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или как кандидат от партии, сохраняя при этом поддержку блока, несмотря на запрет политсиле участвовать в выборах.
Шор призвал отказаться от курса Молдавии в ЕС
19 августа, 13:25
В понедельник Боля принес документы в ЦИК, чтобы вновь попытаться зарегистрироваться, но уже как независимый кандидат. Он просит Центризбирком одобрить инициативную группу, которая начнет сбор подписей в поддержку его кандидатуры.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майя Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
ЦИК Молдавии зарегистрировал инициативную группу в поддержку Санду
24 августа, 17:40