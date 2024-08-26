Жители Молдавии вынуждены брать кредиты, чтобы выжить, рассказал эксперт
Экономист Головатюк: жители Молдавии берут кредиты для поддержания жизни
Повседневная жизнь в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 авг - РИА Новости. Жители Молдавии вынуждены брать кредиты, чтобы поддерживать свое существование, поскольку 70% займов берут для потребительских нужд, заявил экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.
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"Объем новых кредитов в целом за 7 месяцев вырос по сравнению с январем-июлем 2023 года на 57%, а объем депозитов сократился на 7%. Воспользовавшись снижением процентных ставок по кредитам, люди берут кредиты, чтобы хоть как-то поддержать свою жизнь. Ведь превалируют именно кредиты на потребительские нужды (70%). С другой стороны, жизнь настолько подорожала, что у людей не остается текущих сбережений, которые бы они размещали в банках", - написал Головатюк в своем Telegram-канале.
По его словам, население находится в бедственной ситуации, объем кредитов растет, но компенсировать это нечем.
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"К тому же, надо признать, что снижение процентных ставок по депозитам делает эти размещения еще менее привлекательными. За 7 месяцев население принесло в банки 16,6 миллиарда леев (951 миллион долларов - ред.), да еще на банковских карточках находятся порядка 12 миллиардов (более 687 миллиона долларов), итого около 29 миллиардов леев (1,66 миллиарда долларов), а кредитов взяли люди на 12 миллиардов (687 миллионов долларов). Возникает резонный вопрос: кто кого кредитует?!" - добавил эксперт.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.