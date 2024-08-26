Молдавия сообщила о сбоях в совместной энергосистеме с Украиной
Moldelectrica уведомила о сбоях в совместной энергосистеме с Украиной
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 авг – РИА Новости. Госпредприятие Молдавии Moldelectrica уведомило в понедельник потребителей о сбоях в сети в совместной энергосистеме с Украиной.
"Извещаем общественность о сбоях в энергосистеме общего блока Украина-Молдова вследствие атак на критическую инфраструктуру Украины. В данный момент ситуация под контролем. Мы имеем достаточно местной генерации, чтобы устранить незначительные перебои", - говорится в официальном заявлении предприятия.
Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее в понедельник сообщил, что в нескольких областях Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Украинский энергохолдинг ДТЭК ранее в понедельник сообщал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.