https://ria.ru/20240826/moldavija-1968485231.html

Молдавия сообщила о сбоях в совместной энергосистеме с Украиной

Молдавия сообщила о сбоях в совместной энергосистеме с Украиной - РИА Новости, 26.08.2024

Молдавия сообщила о сбоях в совместной энергосистеме с Украиной

Госпредприятие Молдавии Moldelectrica уведомило в понедельник потребителей о сбоях в сети в совместной энергосистеме с Украиной. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:27

2024-08-26T12:27

2024-08-26T12:27

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КИШИНЕВ, 26 авг – РИА Новости. Госпредприятие Молдавии Moldelectrica уведомило в понедельник потребителей о сбоях в сети в совместной энергосистеме с Украиной. "Извещаем общественность о сбоях в энергосистеме общего блока Украина-Молдова вследствие атак на критическую инфраструктуру Украины. В данный момент ситуация под контролем. Мы имеем достаточно местной генерации, чтобы устранить незначительные перебои", - говорится в официальном заявлении предприятия. Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее в понедельник сообщил, что в нескольких областях Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Украинский энергохолдинг ДТЭК ранее в понедельник сообщал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.

https://ria.ru/20240826/ukraina-1968477591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, молдавия, денис шмыгаль, герман галущенко, дтэк, вооруженные силы рф