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Молдавия сообщила о сбоях в совместной энергосистеме с Украиной - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/moldavija-1968485231.html
Молдавия сообщила о сбоях в совместной энергосистеме с Украиной
Молдавия сообщила о сбоях в совместной энергосистеме с Украиной - РИА Новости, 26.08.2024
Молдавия сообщила о сбоях в совместной энергосистеме с Украиной
Госпредприятие Молдавии Moldelectrica уведомило в понедельник потребителей о сбоях в сети в совместной энергосистеме с Украиной. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:27
2024-08-26T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
молдавия
денис шмыгаль
герман галущенко
дтэк
вооруженные силы рф
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КИШИНЕВ, 26 авг – РИА Новости. Госпредприятие Молдавии Moldelectrica уведомило в понедельник потребителей о сбоях в сети в совместной энергосистеме с Украиной. "Извещаем общественность о сбоях в энергосистеме общего блока Украина-Молдова вследствие атак на критическую инфраструктуру Украины. В данный момент ситуация под контролем. Мы имеем достаточно местной генерации, чтобы устранить незначительные перебои", - говорится в официальном заявлении предприятия. Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее в понедельник сообщил, что в нескольких областях Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Украинский энергохолдинг ДТЭК ранее в понедельник сообщал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968477591.html
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в мире, украина, молдавия, денис шмыгаль, герман галущенко, дтэк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Молдавия, Денис Шмыгаль, Герман Галущенко, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
Молдавия сообщила о сбоях в совместной энергосистеме с Украиной

Moldelectrica уведомила о сбоях в совместной энергосистеме с Украиной

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 авг – РИА Новости. Госпредприятие Молдавии Moldelectrica уведомило в понедельник потребителей о сбоях в сети в совместной энергосистеме с Украиной.
"Извещаем общественность о сбоях в энергосистеме общего блока Украина-Молдова вследствие атак на критическую инфраструктуру Украины. В данный момент ситуация под контролем. Мы имеем достаточно местной генерации, чтобы устранить незначительные перебои", - говорится в официальном заявлении предприятия.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМолдавияДенис ШмыгальГерман ГалущенкоДТЭКВооруженные силы РФ
 
 
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