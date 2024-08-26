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Поддержка семей является приоритетом для правительства, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.08.2024
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15:35 26.08.2024 (обновлено: 15:51 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/mishustin-1968544661.html
Поддержка семей является приоритетом для правительства, заявил Мишустин
Поддержка семей является приоритетом для правительства, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.08.2024
Поддержка семей является приоритетом для правительства, заявил Мишустин
Поддержка семей, особенно многодетных, является приоритетом в работе правительства РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Форуме "Развитие... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:35
2024-08-26T15:51
россия
михаил мишустин
общество
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КАЛУГА, 26 авг – РИА Новости. Поддержка семей, особенно многодетных, является приоритетом в работе правительства РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в понедельник в Калуге."Поддержка семей, особенно многодетных – это приоритет в работе правительства. И для того, чтобы у них были возможности улучшать свои условия проживания – приобрести новую квартиру или дом – мы реализуем широкий комплекс мер", - сказал Мишустин.Глава правительства отметил, что именно вокруг российских семей и детей строятся практически все действия и решения государства в самых разных сферах – в образовании, здравоохранении, экономике, в развитии жилищных программ, в обновлении городов, сел, поселков.
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Поддержка семей является приоритетом для правительства, заявил Мишустин

Мишустин: поддержка семей, особенно многодетных, является приоритетом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖенщина с детьми
Женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Женщина с детьми. Архивное фото
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КАЛУГА, 26 авг – РИА Новости. Поддержка семей, особенно многодетных, является приоритетом в работе правительства РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в понедельник в Калуге.
"Поддержка семей, особенно многодетных – это приоритет в работе правительства. И для того, чтобы у них были возможности улучшать свои условия проживания – приобрести новую квартиру или дом – мы реализуем широкий комплекс мер", - сказал Мишустин.
Глава правительства отметил, что именно вокруг российских семей и детей строятся практически все действия и решения государства в самых разных сферах – в образовании, здравоохранении, экономике, в развитии жилищных программ, в обновлении городов, сел, поселков.
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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