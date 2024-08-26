https://ria.ru/20240826/mishustin-1968544661.html

Поддержка семей является приоритетом для правительства, заявил Мишустин

Поддержка семей является приоритетом для правительства, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.08.2024

Поддержка семей является приоритетом для правительства, заявил Мишустин

Поддержка семей, особенно многодетных, является приоритетом в работе правительства РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Форуме "Развитие... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:35

2024-08-26T15:35

2024-08-26T15:51

россия

михаил мишустин

общество

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КАЛУГА, 26 авг – РИА Новости. Поддержка семей, особенно многодетных, является приоритетом в работе правительства РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в понедельник в Калуге."Поддержка семей, особенно многодетных – это приоритет в работе правительства. И для того, чтобы у них были возможности улучшать свои условия проживания – приобрести новую квартиру или дом – мы реализуем широкий комплекс мер", - сказал Мишустин.Глава правительства отметил, что именно вокруг российских семей и детей строятся практически все действия и решения государства в самых разных сферах – в образовании, здравоохранении, экономике, в развитии жилищных программ, в обновлении городов, сел, поселков.

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россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, общество