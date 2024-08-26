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Минск и Москва обсудили усиление инвестиционного взаимодействия - РИА Новости, 26.08.2024
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17:25 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/minsk-1968577108.html
Минск и Москва обсудили усиление инвестиционного взаимодействия
Минск и Москва обсудили усиление инвестиционного взаимодействия - РИА Новости, 26.08.2024
Минск и Москва обсудили усиление инвестиционного взаимодействия
Заместитель министра экономики Белоруссии Алеся Абраменко обсудила с заместителем министра экономического развития РФ Дмитрием Вольвачем усиление... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:25
2024-08-26T17:25
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
технопарки
продукция
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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Заместитель министра экономики Белоруссии Алеся Абраменко обсудила с заместителем министра экономического развития РФ Дмитрием Вольвачем усиление инвестиционного взаимодействия между странами, сообщила пресс-службе белорусского минэкономики. Поясняется, что переговоры прошли в формате видеоконференцсвязи и были посвящены актуальным вопросам сотрудничества Белоруссии и России. "В ходе встречи обсудили перспективные направления обмена опытом между московскими технопарками и технопарками Республики Беларусь, вопросы наращивания поставок белорусской сельскохозяйственной и нефтехимической продукции на российский рынок, усиления инвестиционного взаимодействия", - говорится в сообщении по итогам переговоров, опубликованном на сайте минэкономики. Отмечается, что особое внимание было уделено оценке экономических эффектов от реализации 28 союзных программ, что предусмотрено декретом высшего Госсовета Союзного государства. По словам Абраменко, в белорусско-российском сотрудничестве преобладают позитивные тренды, например, взаимный товарооборот по итогам полугодия прибавил на 6,4%. Отмечена важность совместной работы в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Союзном государстве. "Завершен анализ законодательства Беларуси и России, регламентирующего правила получения лицензий, осуществления административных процедур для бизнеса. Продолжатся консультации по вопросам взаимного признания сведений из реестров лицензий. В предстоящем трехлетнем периоде предусматривается создание единого каталога франшиз Союзного государства, обмен опытом в создании цифровых платформ для предпринимателей", – отметила замглавы экономического ведомства Белоруссии. Согласно сообщению, достигнута договоренность о проведении совместного заседания коллегий министерства экономики Белоруссии и министерства экономического развития Российской Федерации.
https://ria.ru/20231110/memorandum-1908679183.html
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белоруссия, россия, технопарки, продукция, союзное государство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Технопарки, продукция, Союзное государство

Минск и Москва обсудили усиление инвестиционного взаимодействия

© iStock.com / YurolaitsAlbertРукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© iStock.com / YurolaitsAlbert
Рукопожатие
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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Заместитель министра экономики Белоруссии Алеся Абраменко обсудила с заместителем министра экономического развития РФ Дмитрием Вольвачем усиление инвестиционного взаимодействия между странами, сообщила пресс-службе белорусского минэкономики.
Поясняется, что переговоры прошли в формате видеоконференцсвязи и были посвящены актуальным вопросам сотрудничества Белоруссии и России.
Главы Минэкономики Белоруссии и Минэкономразвития России во время подписания меморандума o сотрудничестве по вопросам развития особых экономических зон. 10 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Москва и Минск подписали меморандум о развитии особых экономических зон
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"В ходе встречи обсудили перспективные направления обмена опытом между московскими технопарками и технопарками Республики Беларусь, вопросы наращивания поставок белорусской сельскохозяйственной и нефтехимической продукции на российский рынок, усиления инвестиционного взаимодействия", - говорится в сообщении по итогам переговоров, опубликованном на сайте минэкономики.
Отмечается, что особое внимание было уделено оценке экономических эффектов от реализации 28 союзных программ, что предусмотрено декретом высшего Госсовета Союзного государства.
По словам Абраменко, в белорусско-российском сотрудничестве преобладают позитивные тренды, например, взаимный товарооборот по итогам полугодия прибавил на 6,4%. Отмечена важность совместной работы в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Союзном государстве.
"Завершен анализ законодательства Беларуси и России, регламентирующего правила получения лицензий, осуществления административных процедур для бизнеса. Продолжатся консультации по вопросам взаимного признания сведений из реестров лицензий. В предстоящем трехлетнем периоде предусматривается создание единого каталога франшиз Союзного государства, обмен опытом в создании цифровых платформ для предпринимателей", – отметила замглавы экономического ведомства Белоруссии.
Согласно сообщению, достигнута договоренность о проведении совместного заседания коллегий министерства экономики Белоруссии и министерства экономического развития Российской Федерации.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияТехнопаркипродукцияСоюзное государство
 
 
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