https://ria.ru/20240826/minsk-1968577108.html

Минск и Москва обсудили усиление инвестиционного взаимодействия

Минск и Москва обсудили усиление инвестиционного взаимодействия - РИА Новости, 26.08.2024

Минск и Москва обсудили усиление инвестиционного взаимодействия

Заместитель министра экономики Белоруссии Алеся Абраменко обсудила с заместителем министра экономического развития РФ Дмитрием Вольвачем усиление... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T17:25

2024-08-26T17:25

2024-08-26T17:25

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

технопарки

продукция

союзное государство

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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Заместитель министра экономики Белоруссии Алеся Абраменко обсудила с заместителем министра экономического развития РФ Дмитрием Вольвачем усиление инвестиционного взаимодействия между странами, сообщила пресс-службе белорусского минэкономики. Поясняется, что переговоры прошли в формате видеоконференцсвязи и были посвящены актуальным вопросам сотрудничества Белоруссии и России. "В ходе встречи обсудили перспективные направления обмена опытом между московскими технопарками и технопарками Республики Беларусь, вопросы наращивания поставок белорусской сельскохозяйственной и нефтехимической продукции на российский рынок, усиления инвестиционного взаимодействия", - говорится в сообщении по итогам переговоров, опубликованном на сайте минэкономики. Отмечается, что особое внимание было уделено оценке экономических эффектов от реализации 28 союзных программ, что предусмотрено декретом высшего Госсовета Союзного государства. По словам Абраменко, в белорусско-российском сотрудничестве преобладают позитивные тренды, например, взаимный товарооборот по итогам полугодия прибавил на 6,4%. Отмечена важность совместной работы в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Союзном государстве. "Завершен анализ законодательства Беларуси и России, регламентирующего правила получения лицензий, осуществления административных процедур для бизнеса. Продолжатся консультации по вопросам взаимного признания сведений из реестров лицензий. В предстоящем трехлетнем периоде предусматривается создание единого каталога франшиз Союзного государства, обмен опытом в создании цифровых платформ для предпринимателей", – отметила замглавы экономического ведомства Белоруссии. Согласно сообщению, достигнута договоренность о проведении совместного заседания коллегий министерства экономики Белоруссии и министерства экономического развития Российской Федерации.

https://ria.ru/20231110/memorandum-1908679183.html

https://ria.ru/20240807/finrynok-1964747754.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, технопарки, продукция, союзное государство