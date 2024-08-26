https://ria.ru/20240826/minprosveschenie-1968597479.html

Минпросвещения держит на контроле вопросы перехода детей в следующий класс

Минпросвещения держит на контроле вопросы перехода детей в следующий класс - РИА Новости, 26.08.2024

Минпросвещения держит на контроле вопросы перехода детей в следующий класс

Минпросвещения России держит на постоянном контроле вопросы, связанные с переходом детей в следующий класс, каждый спорный случай рассматривается отдельно,... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:41

2024-08-26T18:41

2024-08-26T18:42

общество

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минпросвещения России держит на постоянном контроле вопросы, связанные с переходом детей в следующий класс, каждый спорный случай рассматривается отдельно, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "Минпросвещения России совместно с регионами держит на постоянном контроле вопросы, связанные с переходом ребят в следующий класс, каждый спорный случай рассматривается отдельно - прежде всего по ним принимаются решения в интересах ребенка", - говорится в сообщении. Ранее в СМИ появилась информация, что в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10 класс. Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подтвердил, что в ведомство поступило 67 жалоб, которые касались проблем с поступлением в 10 класс. В Минпросвещения уточнили, что правила индивидуального отбора в следующий класс, включая 10 классы, определяют сами образовательные организации. В министерстве напомнили, что для поступления в 10 класс школьнику необходимо получить аттестат об основном общем образовании.

https://ria.ru/20240823/izmenenija-1968140177.html

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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование