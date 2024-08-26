Минпросвещения держит на контроле вопросы перехода детей в следующий класс
Минпросвещения держит на контроле вопросы о переходе детей в следующий класс
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской ФедерацииЗдание Министерства просвещения Российской Федерации
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минпросвещения России держит на постоянном контроле вопросы, связанные с переходом детей в следующий класс, каждый спорный случай рассматривается отдельно, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
«
"Минпросвещения России совместно с регионами держит на постоянном контроле вопросы, связанные с переходом ребят в следующий класс, каждый спорный случай рассматривается отдельно - прежде всего по ним принимаются решения в интересах ребенка", - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация, что в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10 класс. Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подтвердил, что в ведомство поступило 67 жалоб, которые касались проблем с поступлением в 10 класс.
В Минпросвещения уточнили, что правила индивидуального отбора в следующий класс, включая 10 классы, определяют сами образовательные организации. В министерстве напомнили, что для поступления в 10 класс школьнику необходимо получить аттестат об основном общем образовании.
В российских школах появится внеурочный курс "Семьеведение"
23 августа, 14:04