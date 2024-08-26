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Минпросвещения держит на контроле вопросы перехода детей в следующий класс - РИА Новости, 26.08.2024
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18:41 26.08.2024 (обновлено: 18:42 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/minprosveschenie-1968597479.html
Минпросвещения держит на контроле вопросы перехода детей в следующий класс
Минпросвещения держит на контроле вопросы перехода детей в следующий класс - РИА Новости, 26.08.2024
Минпросвещения держит на контроле вопросы перехода детей в следующий класс
Минпросвещения России держит на постоянном контроле вопросы, связанные с переходом детей в следующий класс, каждый спорный случай рассматривается отдельно,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:41
2024-08-26T18:42
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минпросвещения России держит на постоянном контроле вопросы, связанные с переходом детей в следующий класс, каждый спорный случай рассматривается отдельно, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "Минпросвещения России совместно с регионами держит на постоянном контроле вопросы, связанные с переходом ребят в следующий класс, каждый спорный случай рассматривается отдельно - прежде всего по ним принимаются решения в интересах ребенка", - говорится в сообщении. Ранее в СМИ появилась информация, что в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10 класс. Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подтвердил, что в ведомство поступило 67 жалоб, которые касались проблем с поступлением в 10 класс. В Минпросвещения уточнили, что правила индивидуального отбора в следующий класс, включая 10 классы, определяют сами образовательные организации. В министерстве напомнили, что для поступления в 10 класс школьнику необходимо получить аттестат об основном общем образовании.
https://ria.ru/20240823/izmenenija-1968140177.html
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения держит на контроле вопросы перехода детей в следующий класс

Минпросвещения держит на контроле вопросы о переходе детей в следующий класс

© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской ФедерацииЗдание Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минпросвещения России держит на постоянном контроле вопросы, связанные с переходом детей в следующий класс, каждый спорный случай рассматривается отдельно, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
«
"Минпросвещения России совместно с регионами держит на постоянном контроле вопросы, связанные с переходом ребят в следующий класс, каждый спорный случай рассматривается отдельно - прежде всего по ним принимаются решения в интересах ребенка", - говорится в сообщении.
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Ранее в СМИ появилась информация, что в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10 класс. Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подтвердил, что в ведомство поступило 67 жалоб, которые касались проблем с поступлением в 10 класс.
В Минпросвещения уточнили, что правила индивидуального отбора в следующий класс, включая 10 классы, определяют сами образовательные организации. В министерстве напомнили, что для поступления в 10 класс школьнику необходимо получить аттестат об основном общем образовании.
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ОбществоРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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