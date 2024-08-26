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Глава Минэнерго Украины сообщил о сложной ситуации после взрывов - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/minenergo-1968452596.html
Глава Минэнерго Украины сообщил о сложной ситуации после взрывов
Глава Минэнерго Украины сообщил о сложной ситуации после взрывов - РИА Новости, 26.08.2024
Глава Минэнерго Украины сообщил о сложной ситуации после взрывов
Сложная ситуация сложилась в энергосистеме Украины после взрывов в понедельник, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:29
2024-08-26T10:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий песков
герман галущенко
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дтэк
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Сложная ситуация сложилась в энергосистеме Украины после взрывов в понедельник, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Энергохолдинг ДТЭК ранее в понедельник сообщил о введении экстренных отключений света на всей территории Украины после взрывов. "Ситуация сложная, последствия (взрывов - ред.) уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", - написал Галущенко в социальной сети Facebook*. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, россия, дмитрий песков, герман галущенко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Герман Галущенко, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ДТЭК
Глава Минэнерго Украины сообщил о сложной ситуации после взрывов

Глава Минэнерго Украины сообщил о сложной ситуации в энергосистеме после взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Сложная ситуация сложилась в энергосистеме Украины после взрывов в понедельник, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
Энергохолдинг ДТЭК ранее в понедельник сообщил о введении экстренных отключений света на всей территории Украины после взрывов.
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"Ситуация сложная, последствия (взрывов - ред.) уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", - написал Галущенко в социальной сети Facebook*.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковГерман ГалущенкоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ДТЭК
 
 
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