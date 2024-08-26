https://ria.ru/20240826/minenergo-1968452596.html

Глава Минэнерго Украины сообщил о сложной ситуации после взрывов

Глава Минэнерго Украины сообщил о сложной ситуации после взрывов - РИА Новости, 26.08.2024

Глава Минэнерго Украины сообщил о сложной ситуации после взрывов

Сложная ситуация сложилась в энергосистеме Украины после взрывов в понедельник, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T10:29

2024-08-26T10:29

2024-08-26T10:29

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

герман галущенко

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Сложная ситуация сложилась в энергосистеме Украины после взрывов в понедельник, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Энергохолдинг ДТЭК ранее в понедельник сообщил о введении экстренных отключений света на всей территории Украины после взрывов. "Ситуация сложная, последствия (взрывов - ред.) уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", - написал Галущенко в социальной сети Facebook*. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240826/polsha-1968440851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, дмитрий песков, герман галущенко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дтэк