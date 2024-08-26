Дебаты Трампа и Харрис могут сорваться из-за микрофона, пишут СМИ
CNN: дебаты Трампа и Харрис под угрозой из-за спора об использовании микрофона
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Запланированные на 10 сентября дебаты кандидата в президенты США и экс-президента страны Дональда Трампа с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис рискуют не состояться из-за разногласий между командами политиков о правилах работы микрофона во время дискуссии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
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"Предвыборный штаб бывшего президента Дональда Трампа ставит под сомнение возможность проведения дебатов 10 сентября на (телеканале - ред.) ABC из-за спора о правилах (проведения дебатов - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.
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По словам собеседника телеканала, штаб Трампа хочет, чтобы микрофон участника дебатов был выключен на время выступления его оппонента. Такое правило действовало во время первых дебатов Трампа с вышедшим из предвыборной гонки президентом США Джо Байденом, подчеркивает телеканал.
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"Хватит игр. Мы согласились на проведение дебатов на ABC на тех же условиях, что и дебаты на CNN (с Байденом - ред.)", - приводит телеканал слова старшего советника Трампа Джейсона Миллера.
В свою очередь команда Харрис связалась с ABC и другими телеканалами, которые хотят стать площадкой для проведения дебатов, и сообщила, что считает, что микрофоны участников должны быть включенными на протяжении всей трансляции. В штабе Харрис заявили, что команда Трампа якобы опасается, что их кандидат не сможет на протяжении 90 минут вести себя "как подобает президенту".
Накануне Трамп усомнился в идее проведения дебатов с Харрис на телеканале ABC News из-за появления в его эфире "ненавистников Трампа". Трамп добавил, что телеканал ABC News возглавляет "лучший друг" Камалы Харрис. Экс-президент США также задался вопросом, почему Харрис отказалась от проведения дебатов с ним на таких телеканалах, как Fox News, NBC, CBS и CNN.
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В августе Трамп сообщал, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в предстоящем месяце, которые планируется организовать на площадках трех разных американских телеканалов. При этом политик не уточнил, подтвердила ли сама Харрис готовность принять участие во всех трех раундах теледебатов с ним.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешняя вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.