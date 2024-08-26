https://ria.ru/20240826/mikrofon-1968574720.html

Дебаты Трампа и Харрис могут сорваться из-за микрофона, пишут СМИ

Дебаты Трампа и Харрис могут сорваться из-за микрофона, пишут СМИ - РИА Новости, 26.08.2024

Дебаты Трампа и Харрис могут сорваться из-за микрофона, пишут СМИ

Запланированные на 10 сентября дебаты кандидата в президенты США и экс-президента страны Дональда Трампа с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T17:11

2024-08-26T17:11

2024-08-26T18:43

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

джо байден

nbc

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Запланированные на 10 сентября дебаты кандидата в президенты США и экс-президента страны Дональда Трампа с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис рискуют не состояться из-за разногласий между командами политиков о правилах работы микрофона во время дискуссии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. "Предвыборный штаб бывшего президента Дональда Трампа ставит под сомнение возможность проведения дебатов 10 сентября на (телеканале - ред.) ABC из-за спора о правилах (проведения дебатов - ред.)", - говорится в сообщении телеканала. По словам собеседника телеканала, штаб Трампа хочет, чтобы микрофон участника дебатов был выключен на время выступления его оппонента. Такое правило действовало во время первых дебатов Трампа с вышедшим из предвыборной гонки президентом США Джо Байденом, подчеркивает телеканал. "Хватит игр. Мы согласились на проведение дебатов на ABC на тех же условиях, что и дебаты на CNN (с Байденом - ред.)", - приводит телеканал слова старшего советника Трампа Джейсона Миллера. В свою очередь команда Харрис связалась с ABC и другими телеканалами, которые хотят стать площадкой для проведения дебатов, и сообщила, что считает, что микрофоны участников должны быть включенными на протяжении всей трансляции. В штабе Харрис заявили, что команда Трампа якобы опасается, что их кандидат не сможет на протяжении 90 минут вести себя "как подобает президенту". Накануне Трамп усомнился в идее проведения дебатов с Харрис на телеканале ABC News из-за появления в его эфире "ненавистников Трампа". Трамп добавил, что телеканал ABC News возглавляет "лучший друг" Камалы Харрис. Экс-президент США также задался вопросом, почему Харрис отказалась от проведения дебатов с ним на таких телеканалах, как Fox News, NBC, CBS и CNN. В августе Трамп сообщал, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в предстоящем месяце, которые планируется организовать на площадках трех разных американских телеканалов. При этом политик не уточнил, подтвердила ли сама Харрис готовность принять участие во всех трех раундах теледебатов с ним. Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешняя вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240825/ari-1968304481.html

https://ria.ru/20240824/shtab-1968281326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024