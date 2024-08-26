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В ГД призвали лишить мигрантов получения налоговых вычетов при уплате НДФЛ - РИА Новости, 26.08.2024
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01:06 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/migranty-1968413167.html
В ГД призвали лишить мигрантов получения налоговых вычетов при уплате НДФЛ
В ГД призвали лишить мигрантов получения налоговых вычетов при уплате НДФЛ - РИА Новости, 26.08.2024
В ГД призвали лишить мигрантов получения налоговых вычетов при уплате НДФЛ
Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направляет на официальный отзыв в правительство законопроект, которым предлагается лишить права РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T01:06
2024-08-26T01:06
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направляет на официальный отзыв в правительство законопроект, которым предлагается лишить права иностранных граждан, работающих в России на основании трудового договора или патента, на получение налоговых вычетов при уплате НДФЛ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР, соответствующий законопроект перед внесением в Госдуму 26 августа будет направлен на отзыв правительства РФ. Изменения предлагается внести в статью 210 части второй Налогового кодекса РФ. "Законопроектом предлагается лишить права иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в соответствии с трудовым договором или гражданско-правовым договором на выполнение работ (оказание услуг) на основании патента, на получение налоговых вычетов независимо от статуса налогового резидента Российской Федерации при уплате НДФЛ", - сказано в тексте пояснительной записки к законопроекту. В документе отмечается, что в настоящее время мигрантам, работающим на основании патента, которые получили статус налоговых резидентов (то есть работали непрерывно более 183 дней на территории нашей страны), предоставляется право на получение стандартных, социальных, имущественных и иных налоговых вычетов, на которые имеют права граждане нашей страны. "Действовать в отношении приезжих мигрантов нужно решительно. Мы уже предлагали запретить им перевозить свои семьи, потому что они только паразитирует на нашем обществе, нашем государственном бюджете. В России строятся школы, детсады, создаются рабочие места в первую очередь для граждан страны, но наводнившие в последние годы приезжие пользуются всеми доступными для нас благами так, будто все сделано именно для них. Но всё это создано и содержится на налоги наших граждан. И тот факт, что часть уплаченного налога мигранты по-прежнему могут вернуть себе в качестве вычета, необходимо незамедлительно пресечь", - пояснил РИА Новости Слуцкий. Он добавил, что бюджет России должен выигрывать от наличия иностранной рабочей силы, чтобы он лишь наполнялся средствами от подоходного налога, которые потом пойдут на развитие социальной инфраструктуры, а не утекали обратно в карман мигрантов. "Повторю: деньги должны оставаться в стране и работать на благо ее граждан, иного быть не должно", - отметил Слуцкий. Авторы инициативы уверены, что реализация законопроекта позволит снизить размеры выпадающих доходов в регионах и направить высвобождающиеся средства на решение социальных проблем граждан России. Ранее группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на официальный отзыв в правительство законопроект, которым предлагается увеличить НДФЛ для иностранных граждан, которые работают в России по найму на основании патента, до 30%.
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леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, россия
Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Россия
В ГД призвали лишить мигрантов получения налоговых вычетов при уплате НДФЛ

В ГД предложили лишить мигрантов права получать налоговые вычеты при уплате НДФЛ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направляет на официальный отзыв в правительство законопроект, которым предлагается лишить права иностранных граждан, работающих в России на основании трудового договора или патента, на получение налоговых вычетов при уплате НДФЛ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР, соответствующий законопроект перед внесением в Госдуму 26 августа будет направлен на отзыв правительства РФ.
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Изменения предлагается внести в статью 210 части второй Налогового кодекса РФ.
"Законопроектом предлагается лишить права иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в соответствии с трудовым договором или гражданско-правовым договором на выполнение работ (оказание услуг) на основании патента, на получение налоговых вычетов независимо от статуса налогового резидента Российской Федерации при уплате НДФЛ", - сказано в тексте пояснительной записки к законопроекту.
В документе отмечается, что в настоящее время мигрантам, работающим на основании патента, которые получили статус налоговых резидентов (то есть работали непрерывно более 183 дней на территории нашей страны), предоставляется право на получение стандартных, социальных, имущественных и иных налоговых вычетов, на которые имеют права граждане нашей страны.
"Действовать в отношении приезжих мигрантов нужно решительно. Мы уже предлагали запретить им перевозить свои семьи, потому что они только паразитирует на нашем обществе, нашем государственном бюджете. В России строятся школы, детсады, создаются рабочие места в первую очередь для граждан страны, но наводнившие в последние годы приезжие пользуются всеми доступными для нас благами так, будто все сделано именно для них. Но всё это создано и содержится на налоги наших граждан. И тот факт, что часть уплаченного налога мигранты по-прежнему могут вернуть себе в качестве вычета, необходимо незамедлительно пресечь", - пояснил РИА Новости Слуцкий.
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Он добавил, что бюджет России должен выигрывать от наличия иностранной рабочей силы, чтобы он лишь наполнялся средствами от подоходного налога, которые потом пойдут на развитие социальной инфраструктуры, а не утекали обратно в карман мигрантов.
"Повторю: деньги должны оставаться в стране и работать на благо ее граждан, иного быть не должно", - отметил Слуцкий.
Авторы инициативы уверены, что реализация законопроекта позволит снизить размеры выпадающих доходов в регионах и направить высвобождающиеся средства на решение социальных проблем граждан России.
Ранее группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на официальный отзыв в правительство законопроект, которым предлагается увеличить НДФЛ для иностранных граждан, которые работают в России по найму на основании патента, до 30%.
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