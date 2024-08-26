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МИД призвал стороны конфликта в Газе к максимальной сдержанности - РИА Новости, 26.08.2024
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20:54 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/mid-1968616824.html
МИД призвал стороны конфликта в Газе к максимальной сдержанности
МИД призвал стороны конфликта в Газе к максимальной сдержанности - РИА Новости, 26.08.2024
МИД призвал стороны конфликта в Газе к максимальной сдержанности
Москва выражает глубокую обеспокоенность в связи с опасным ростом напряженности в ливано-израильском приграничье и призывает стороны конфликта к максимальной... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:54
2024-08-26T20:54
в мире
израиль
москва
россия
мария захарова
хасан насрулла
биньямин нетаньяху
хезболла
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Москва выражает глубокую обеспокоенность в связи с опасным ростом напряженности в ливано-израильском приграничье и призывает стороны конфликта к максимальной сдержанности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку ливанского шиитского движения "Хезболлах" по военным объектам в Израиле. "Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с опасным ростом напряженности в ливано-израильском приграничье. Настоятельно призываем все вовлеченные стороны к максимальной сдержанности и отказу от шагов, угрожающих дестабилизацией региона и его втягиванием в полномасштабную вооруженную конфронтацию с самыми тяжелыми последствиями", - приводит ее слова сайт ведомства. Захарова добавила, что российская сторона исходит из того, что коренные причины очередного витка военно-политической эскалации связаны с общей неурегулированностью палестино-израильского конфликта. "Подтверждаем готовность в тесной координации с партнерами и единомышленниками продолжать энергичные усилия с целью скорейшего прекращения огня в секторе Газа и запуска комплексного мирного процесса, который должен способствовать общей нормализации ситуации на Ближнем Востоке", - заключила Захарова. В воскресенье лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил в прямом эфире телеканала "Аль-Манар", что бойцы движения запустили более 300 ракет по северу Израиля с целью отвлечь системы ПВО для максимального пролета беспилотников к основной цели - базы военной разведки в Глилоте в пригороде Тель-Авива, расположенного в 110 километрах от границы с Ливаном. По его словам, источники шиитского сопротивления подтвердили, что большое количество БПЛА достигли своих целей, но Израиль предпочел скрыть реальную картину происходящего от массовой аудитории. Израильские СМИ ранее сообщали, что в районе Глилот расположены база подразделения военной разведки 8200 и штаб-квартира службы внешней разведки "Моссад". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный. Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
https://ria.ru/20240826/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, москва, россия, мария захарова, хасан насрулла, биньямин нетаньяху, хезболла, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Москва, Россия, Мария Захарова, Хасан Насрулла, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Моссад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД призвал стороны конфликта в Газе к максимальной сдержанности

МИД призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к максимальной сдержанности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Москва выражает глубокую обеспокоенность в связи с опасным ростом напряженности в ливано-израильском приграничье и призывает стороны конфликта к максимальной сдержанности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку ливанского шиитского движения "Хезболлах" по военным объектам в Израиле.
«
"Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с опасным ростом напряженности в ливано-израильском приграничье. Настоятельно призываем все вовлеченные стороны к максимальной сдержанности и отказу от шагов, угрожающих дестабилизацией региона и его втягиванием в полномасштабную вооруженную конфронтацию с самыми тяжелыми последствиями", - приводит ее слова сайт ведомства.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Вчера, 19:55
Захарова добавила, что российская сторона исходит из того, что коренные причины очередного витка военно-политической эскалации связаны с общей неурегулированностью палестино-израильского конфликта.
«
"Подтверждаем готовность в тесной координации с партнерами и единомышленниками продолжать энергичные усилия с целью скорейшего прекращения огня в секторе Газа и запуска комплексного мирного процесса, который должен способствовать общей нормализации ситуации на Ближнем Востоке", - заключила Захарова.
В воскресенье лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил в прямом эфире телеканала "Аль-Манар", что бойцы движения запустили более 300 ракет по северу Израиля с целью отвлечь системы ПВО для максимального пролета беспилотников к основной цели - базы военной разведки в Глилоте в пригороде Тель-Авива, расположенного в 110 километрах от границы с Ливаном. По его словам, источники шиитского сопротивления подтвердили, что большое количество БПЛА достигли своих целей, но Израиль предпочел скрыть реальную картину происходящего от массовой аудитории. Израильские СМИ ранее сообщали, что в районе Глилот расположены база подразделения военной разведки 8200 и штаб-квартира службы внешней разведки "Моссад".
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный.
Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
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Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет "Хезболлы", запущенных по цели
25 августа, 16:01
 
В миреИзраильМоскваРоссияМария ЗахароваХасан НасруллаБиньямин НетаньяхуХезболлаМоссадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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