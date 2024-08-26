https://ria.ru/20240826/metallodetektor-1968547426.html

Глава Рособрнадзора проверил работу рамок на пунктах сдачи ЕГЭ

Глава Рособрнадзора проверил работу рамок на пунктах сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 26.08.2024

Глава Рособрнадзора проверил работу рамок на пунктах сдачи ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прошел через металлодетектор, который обычно стоит на пунктах сдачи ЕГЭ, показав на своем примере принципы работы устройства,... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:43

2024-08-26T15:43

2024-08-26T16:20

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прошел через металлодетектор, который обычно стоит на пунктах сдачи ЕГЭ, показав на своем примере принципы работы устройства, передает корреспондент РИА Новости. Музаев прошел через рамки только с третьего раза, сначала он выложил мобильный телефон, позже – электронные часы. На оба устройства металлодетектор сработал. Эксперимент прошел в рамках всероссийского общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. По данным Рособрнадзора, около 2,4 миллиона раз выпускники прошли через металлодетектор в рамках ЕГЭ 2024 года.

https://ria.ru/20240826/ege-1968508266.html

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Проверка Главой Рособрнадзора металлодетектора, который стоит на пунктах сдачи ЕГЭ Глава Рособрнадзора на себе проверил работу металлодетектора, который обычно стоит на пунктах сдачи ЕГЭ. Музаев прошел через рамки только с третьего раза, сначала он выложил мобильный телефон, позже – электронные часы. Отдельно глава ведомства отметил, что пряжка ремня не зазвенела. 2024-08-26T15:43 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ)