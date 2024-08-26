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Глава Рособрнадзора проверил работу рамок на пунктах сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 26.08.2024
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15:43 26.08.2024 (обновлено: 16:20 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/metallodetektor-1968547426.html
Глава Рособрнадзора проверил работу рамок на пунктах сдачи ЕГЭ
Глава Рособрнадзора проверил работу рамок на пунктах сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 26.08.2024
Глава Рособрнадзора проверил работу рамок на пунктах сдачи ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прошел через металлодетектор, который обычно стоит на пунктах сдачи ЕГЭ, показав на своем примере принципы работы устройства,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:43
2024-08-26T16:20
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прошел через металлодетектор, который обычно стоит на пунктах сдачи ЕГЭ, показав на своем примере принципы работы устройства, передает корреспондент РИА Новости. Музаев прошел через рамки только с третьего раза, сначала он выложил мобильный телефон, позже – электронные часы. На оба устройства металлодетектор сработал. Эксперимент прошел в рамках всероссийского общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. По данным Рособрнадзора, около 2,4 миллиона раз выпускники прошли через металлодетектор в рамках ЕГЭ 2024 года.
https://ria.ru/20240826/ege-1968508266.html
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Проверка Главой Рособрнадзора металлодетектора, который стоит на пунктах сдачи ЕГЭ
Глава Рособрнадзора на себе проверил работу металлодетектора, который обычно стоит на пунктах сдачи ЕГЭ. Музаев прошел через рамки только с третьего раза, сначала он выложил мобильный телефон, позже – электронные часы. Отдельно глава ведомства отметил, что пряжка ремня не зазвенела.
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Глава Рособрнадзора проверил работу рамок на пунктах сдачи ЕГЭ

Глава Рособрнадзора прошел через металлодетектор на пунктах сдачи ЕГЭ с 3 раза

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прошел через металлодетектор, который обычно стоит на пунктах сдачи ЕГЭ, показав на своем примере принципы работы устройства, передает корреспондент РИА Новости.
Музаев прошел через рамки только с третьего раза, сначала он выложил мобильный телефон, позже – электронные часы. На оба устройства металлодетектор сработал.
Эксперимент прошел в рамках всероссийского общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.
По данным Рособрнадзора, около 2,4 миллиона раз выпускники прошли через металлодетектор в рамках ЕГЭ 2024 года.
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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